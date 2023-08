TSV Egmatings stellt Frauenteam auf: „Die Mädels kommen von überall her“

Fast 30 Spielerinnen für den TSV

Von Wolfgang Herfort schließen

Unter der Führung der Abteilungsleitung stellt der TSV Egmating künftig ein Frauenteam. Maßgeblich daran beteiligt war auch die 29-jährige Johnston.

Egmating – Überraschend haben die Egmatinger Fußballer für die anlaufende Punktrunde eine neue Mannschaft aus dem Hut gezaubert: ein Frauenteam – unter der Führung von Abteilungsleiter Georg Keller und Lukas Franz. Mit dabei ist Jennifer Johnston, die maßgeblich beteiligt war, dass überhaupt der Versuch gestartet wurde, eine Frauenmannschaft auf die Beine zu stellen.

„Ich bin glücklich, dass es gelungen ist, so schnell und so viele Mädels für die Mannschaft zu gewinnen“, sagt die 29-Jährige. Seit der vierten Klasse dreht sich vieles, manchmal alles bei ihr um das runde Leder. „Wenn man einmal davon gefesselt ist, lässt einen das nicht mehr los.“ Auch wenn es Verletzungen wie Bänderriss, Syndesmose-Anriss oder Knie-Beschwerden gab, bremsen ließ sich die Egmatingerin nicht. Und ist froh darüber, denn jetzt führt sie eine „super Truppe“ an, wie sie sagt.

Dass die zueinander gefunden hat, ist mit Johnstons Verdienst. Mit dem Vorschlag, eine Frauenmannschaft zu gründen, rannte sie bei Egmatings Abteilungsleiter Georg Keller offene Türen ein. Nach wenigen Tagen und Wochen der Mundpropaganda, Werbung per Flyer und im Netz, war geschafft, was die 29-Jährige als „kaum zu glauben“ bezeichnet. Fast 30 Spielerinnen wollen für den TSV Egmating antreten.

„Die Neulinge bringen frischen Wind rein, und lernen wahnsinnig schnell von den Könnerinnen.“

„Die Mädels kommen von überall her.“ Wenn auch mit unterschiedlichen Vorgaben und Erfahrungen. Neben versierten Spielerinnen sind absolute Neulinge „aus allen Altersstufen“ mit dabei. Für Johnston nicht nur kein Problem, sondern Chance und Herausforderung zugleich. „Die Neulinge bringen frischen Wind rein, und lernen wahnsinnig schnell von den Könnerinnen.“

Wenn man die Leistung vom ersten Training mit dem aktuellen Stand vergleiche, „kann man wahnsinns Fortschritte feststellen“. Bei allem Ernst, mit dem der Punktspielbetrieb in der A-Klasse 1 (München) angegangen werden soll, „darf der Spaß nicht zu kurz kommen, auch wenn wir mit Engagement und Leidenschaft an die Sache rangehen“.

Unterschiedliches Niveau sei kein Thema, ebenso nicht die großen Namen der künftigen Gegner. „Wenn wir gegen den TSV 1860 München II antreten, ist das was besonderes. Eine andere Einstellung brauchen wir deshalb aber nicht.“ Dass es mit drei Herren- und einer Frauenmannschaft auf dem Egmatinger Rasen zu eng werden könnte, befürchtet die vom FC Perlach gekommene Spielerin nicht: „Dann wird’s eben kuschelig“. (WOLFGANG HERFORT)