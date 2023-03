Zu viele wollen mit: TSV Egmating muss Trainingslager abblasen – Vorbereitung zuhause

Johann Wastian: Der Co-Trainer des TSV Egmating freut sich über einen großen Kader. © TSV Egmating

Dass man aufgrund einer zu hohen Beteiligung Probleme bekommt, können sich einige Fußballtrainer gar nicht vorstellen. Dies geschah aber nun wirklich beim TSV Egmating.

Egmating – Die Kreisklassenmannschaft hatte vor, mit ihren Herrenmannschaften ins Wintertrainingslager zu fahren. Allerdings haben sie aufgrund von 50 interessierten Kickern, die mitgefahren wären, kein Hotel mehr gefunden.

Aber Not macht eben erfinderisch: So haben die Egmatinger ihr Trainingslager zuhause abgehalten.

Mit Einheiten auf dem Kunstrasenplatz in Oberpframmern und vielen Aktivitäten daneben hat die Mannschaft ein Wochenende intensiv der Vorbereitung gewidmet. „Wir wollen möglichst schnell die Sicherheitsplätze erreichen, dass es nicht mehr um den Abstieg geht. Das ist ganz schnell das Ziel, schon in den ersten vier Spielen“, erläuterte Co-Trainer Johann Wastian.

Die Egmatinger hatten bereits zwei Testspiele gegen Wasserburg und gegen Alemannia, welche sie beide 0:1 verloren. Am Sonntag absolvierten die Kicker ihr letztes Vorbereitungsspiel auswärts beim FC Biberg und siegten dank Toren von Josip Puljic (2) und Lorenz Heusler mit 3:1 (2:1).

„Würden die Spiele in der 80. Minute abgepfiffen werden, wären wir oben mit dabei“, meinte der Co-Trainer. „Wir verlieren die Spiele immer in den letzten 10 Minuten. Dass zu verhindern, darauf lag in der Vorbereitung der Augenmerk.“

Mit Flo Koop von Hohenbrunn hat der TSV zudem einen Neuzugang. „Aktuell hat er allerdings ein verletztes Knie und steigt erst im April ins Training ein. Er ist Mittelstürmer und wenn er das umsetzt, was er gesagt hat, könnte er genau der Stürmer sein, der uns hilft“, so Wastian. Neu dabei sollte auch Veit Neumeier sein. Der Sommer-Neuzugang fehlte die komplette Hinrunde verletzt. „Früher hätte man gesagt, er ist eine echte Kante auf der Innenverteidiger-Position. Mit Daniel Heinzl haben wir aber auch einen Verlust. Der Außenverteidiger schafft es zeitlich nicht mehr aktiv zu spielen“, bedauerte Wastian.

Ob die Mannschaft des TSV Egmating es wirklich schnell aus der Abstiegszone heraus schafft, wird sich ab dem 19. März zeigen. Zum Rückrundenauftakt geht es nach Hohenlinden. (pso)