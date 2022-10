Egmating und FC Ebersberg hadern mit Niederlagen: Stagnations-Duett

Egmating tut sich weiter schwer. Beim KSC II setzte es am Freitagabend ein 1:3 (1:1). Dabei erhitzten sich während und nach der Partie die Gemüter.

Kirchheimer SC II – TSV Egmating 3:1

„Vor dem 1:2 liegt unser Spieler eine Minute lang verletzt am Boden“, beschrieb Egmatings Hans Wastian den Grund für die Egmatinger Erregung. „Vom Gegner kamen dann Aussagen wie ‚spielt weiter, der kann liegen bleiben’ oder ‚scheiß auf Fairplay, Hauptsache drei Punkte’. So etwas geht halt gar nicht.“ Als Grund für die Niederlage wollte Wastian die Szene allerdings nicht gelten lassen. „Das haben wir selbst verbockt. Wir müssen zwingend an unserer Chancenverwertung arbeiten. Es zieht sich wie ein roter Faden durch.“ Einzig Niclas Wastian (36.) war für die Gäste zum zwischenzeitlichen Ausgleich erfolgreich. fhg

Egmating: Skroch, Mayer, Erler, Janotta, Regul, Franz, Pohl, Olesch, Moser, Kratzer, Wastian - Keller, Beer.

TSV Grasbrunn-Neuk. – FC Ebersberg 3:0

Auch der FC Ebersberg hat nach wie vor mit seiner defensiven Anfälligkeit zu kämpfen. Er stagnierte nach der 0:3-Pleite in Grasbrunn auf dem vorletzten Tabellenrang. Mit nun 24 Gegentoren stellt der FCE die Schießbude der Liga. „Wir geraten immer wieder früh durch individuelle Fehler in Rückstand und dann wird es schwer. Daran müssen wir arbeiten“, analysierte Coach Dominik Pries. Erneut geriet man früh ins Hintertreffen (11.). „Danach hatten wir einige hundertprozentige Chancen, die wir aber nicht nutzen konnten“, so Pries. In der zweiten Hälfte legten die Hausherren zwei Treffer (62., 74.) nach. Der FC Ebersberg muss nun zusehen, wie er die Lücken in der Defensive geschlossen bekommt. Nächster Prüfstein für die Abwehrsicherheit ist Parsdorf. fhg

FCE: Frank, Ferralis, Kir, Akopov, Ambarzumjan, Terzija, Shabani, Steinke, Stöckel, Keller, Pries - Clement, Wall.