TSV Egmating punktet gegen Spitzenreiter - TSV Poing mit Kantersieg gegen Schlusslicht

Florent Bobaj traf doppelt für den TSV Poing. © TSV Poing

Dem TSV Egmating ist in der Kreisklasse 6 gegen die SpVgg Höhenkirchen eine Überraschung gelungen. Der TSV Poing hat dies gegen den FC Aschheim II verhindert.

Metz und Co stellen Spitzenreiter ein Bein

TSV Egmating – SpVgg Höhenkirchen 2:2

Dem Tabellenführer aus Höhenkirchen trotzte der TSV Egmating und holte überraschend einen Zähler in einer vor allem in der Schlussphase dramatischen Kreisklassen-Partie. SpVgg-Dauertorschütze Lukas Kretschmar brachte den Gast nach einem Egmatinger Abspielfehler mit folgendem Steckpass in die Spitze mit 0:1 in Front (63.). Allerdings versäumte Kretschmar mehrfach allein gegen Egmatings überragenden Schlussmann Jakob Metz weitere Treffer. Egmating kam dann durch einen Freistoßtreffer von Jan Forster (85.) zurück, ehe doch wieder Kretschmar auf 1:2 stellte (86.). Max Schadhauser sorgte aber in einem turbulenten Finish für das 2:2 und Jubel auf Egmatinger Seite (87.). „Es war eine tolle mannschaftliche Leistung. Wir können sehr zufrieden sein“, lobte Egmatings Co-Trainer Hans Wastian seine Mannschaft. arl

TSV Egmating: Metz, Erler, Kratzer Fl., Franz, Forster, Schadhauser, Öpp, Moser, Neumair, Puljic, Dollwet, Plesch, Kopp, Heusler.

Arbeitssieg beim Schlusslicht

FC Aschheim II – TSV Poing 0:5

Der TSV Poing hat einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Die Elf von Spielertrainer Stefan de Prato setzte sich beim Tabellenschlusslicht, dem Reserveteam des FC Aschheim, mit 5:0 (3:0) durch. „Es war ein Arbeitssieg“, bewertete de Prato den Erfolg nüchtern. „Wir haben zwei Standardtore und drei herausgespielte Treffer erzielt. Es ist schon ein gutes Ergebnis. Auch wenn es in meinen Augen noch höher hätte ausfallen können“, so der Poinger Trainer. Florent Bobaj (29., 37.) brachte den TSV mit einem Doppelpack auf Kurs. Noch vor dem Pausenpfiff sorgte Daniel Graßnick (39.) mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. Petrit Bobaj (50.) ließ die Gäste zu Beginn des zweiten Abschnitts jubeln, ehe Paul Heinsch (55.) für den Schlusspunkt sorgte. Somit kann der Aufsteiger seine Planungen für ein weiteres Jahr in der Kreisklasse 6 intensivieren. fhg

Poing: Antelmann, Graßnick, Feichtmeyer, Simicevic, F. Bobaj, P. Bobaj, Simeth, G. Bobaj, C. de Prato, Bode, Hering - Würz, Heinsch, Kraus, Siebert