TSV Emmering II in Zugzwang: Ziel ist mindestens ein Punkt in Waldkraiburg

Teilen

Manuel Sedlmaer, Trainer der Reserve des TSV Emmering, braucht die ersten drei Punkte der Rückrunde. © TSV Emmering e.V.

Die Reserve des TSV Emmering will zurück in die Erfolgsspur finden. Mit einem Punkt weist das Pfarrbach-Team die schlechteste Rückrundenbilanz in der A-Klasse 3 auf.

Heute Abend haben die Emmeringer den VfL Waldkraiburg II vor der Brust, der seinerseits drei von fünf Rückrundenpartien verloren hat. Ist das die Chance, den ersten Rückrundendreier einzufahren?

„Auf alle Fälle. Das ist wieder eher unsere Kragenweite. Das ist realistischer als die letzten zwei Wochen. Ziel ist es, mindestens einen Punkt zu holen. Wir fahren mit einer guten Aufstellung nach Waldkraiburg“, antwortet TSV-Pressesprecher Christian Breu.

Wer den Emmeringern zuletzt zuhause gegen Hohenthann (0:3) zugeschaut hat, merkte der Mannschaft und auch vielen Zuschauern den Tatendrang durchaus an. Man werde weiterhin alles dafür tun, um sich aus der Abstiegszone heraus zu kämpfen, sagt Breu: „Jetzt heißt es punkten, damit wir es wieder in die eigene Hand bekommen.“ pso

VfL Waldkraiburg II – TSV Emmering II 19:30