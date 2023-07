Typisierung, Breitner, Penaltys: TSV Emmering bei Benefizturnier in Rosenheim

Teilen

Emmerings Turnierteam mit (hi., v.l.) Simon Ametsbichler, Michael Tuscher, Christof Kirchlechner, FC-Bayern- und DFB-Legende Paul Breitner, Josef Niedermaier, Florian Brandl und Coach Andi Bauer; sowie (vo., v.l.) Florian Oeckl, Alexander Robeis, Markus Schütze, Georg Hanslmayer und Simon Wimmer. © kn

Zum „Turnier der Hoffnung“ trat der TSV Emmering am vergangenen Sonntag beim Gastgeber TSV 1860 Rosenheim an.

Rosenheim/Emmering – Im Mittelpunkt neben dem Kleinfeldturnier und einem bunten Rahmenprogramm im Jahnstadion stand dabei der Kampf gegen den heimtückischen Blutkrebs. Bei dem durch die beiden Söhne des ehemaligen Bayernakteurs Jupp Kapellmann, Leon und Luis, organisierten Aktionstages ließ sich dann auch die komplette Mannschaft des TSV Emmering neben vielen weiteren Besuchern und den anderen Mannschaften typisieren.

Unterstützung fand das Turnier durch einstige Bayerngrößen wie Paul Breitner, Felix Magath und Klaus Augenthaler. Der sportliche Wert des Turniers blieb angesichts der Tropentemperaturen und des Formats auf einem Kleinfeld überschaubar. „Es waren keine Topleistungen zu erwarten. Für uns war es immerhin eine gute Trainingseinheit“, konstatierte Emmerings Co-Trainer Andi Bauer.

Der TSV Emmering gewann in seiner Vorrundengruppe gegen die FT Rosenheim mit 3:0 (Torschützen Michael Tuscher 2, Alex Robeis), gegen Ausrichter und Bayernligaabsteiger TSV 1860 Rosenheim sprang ein 0:0-Remis heraus. „Dabei haben wir diszipliniert gespielt“, lobte Bauer die ersten beiden Partien.

Gegen den SV-DJK Kolbermoor hätte ein Remis für den Einzug ins Semifinale gereicht. „Doch nach dem 1:0 von Alex Robeis haben wir uns taktisch nicht so klug angestellt.“ Und prompt noch zwei Treffer zur 1:2-Niederlage kassiert. Damit trat der Kreisligist direkt im Penaltyschießen um den fünften Rang gegen Türk Spor Rosenheim an. Dabei liefen die Schützen Eishockey-ähnlich auf den Torwart in einem kleinen Tor zu. Eine durchaus knifflige Aufgabe, die Emmering mit 2:0 Toren für sich entschied. Den Turniersieg trug schließlich der Ausrichter TSV 1860 Rosenheim I mit einem 3:2-Sieg im Finale gegen die eigene Zweitvertretung davon. Diese sprang für den kurzfristig absagenden TuS Holzkirchen ein.

Platzierungen

1. TSV 1860 Rosenheim I

2. TSV 1860 Rosenheim II

3. SV-DJK Kolbermoor

4. SpVgg Unterhaching II

5. TSV Emmering

6. Türk Spor Rosenheim

7. FT Rosenheim

8. VfL Waldkraiburg