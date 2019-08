Eine Halbzeit lang im Vollgasmodus

von Wolfgang Herfort schließen

TSV Emmering gelingt Saisonstart nach Maß. Trotz 5:1-Erfolg ist der neue Coach aber nicht zufrieden.

Emmering/Pang – Vom Ergebnis her war Hans Weiß, der neue Trainer der Emmeringer Kreisligakicker zufrieden. Immerhin hatten seine Spieler beim Aufsteiger SV Pang einen 5:1-Erfolg eingefahren. Dennoch grantelte der Coach einw enig. Grund: „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr gut gespielt, haben alles schleifen lassen und unsere Linie total verloren.“ Selbstkritisch fügte Weiß hinzu: „Vielleicht lag es auch an mir, dass ich zu oft gewechselt habe.“ Was letztlich keine Rolle spielte, denn die Emmeringer erwischten einen Saisoneinstand nach Maß. Gegen den unbekannten Gegner benötigte der Vizemeister der vergangenen Saison eine gewisse Anlaufzeit. „Aber dann haben wir unsere Chancen gut genutzt“, freute sich Sprecher Manuel Sedlmaier. Bereits nach 18 Minuten lagen die Gäste mit 2:0 durch Tore von Thomas Leykam und Simon Wimmer vorne, der erste Erfolg der neuen Saison zeichnete sich ab. Dass ein neuer Trainer mit neuen Ideen an der Linie steht, wurde den gut 50 mitgereisten Emmeringer Fans kurz danach klar. Bereits in der 20. Minute nahm Weiß den ersten Doppelwechsel vor und begründete diesen Schritt anschließend: „Wenn die Möglichkeit zum Rückwechseln besteht, wollen wir sie auch ausnutzen. Unsere Stürmer können so intensiver arbeiten.“

Nachdem Anton Voglsinger und Christian Gressierer vor dem Halbzeitpfiff das 0:4 klargemacht hatten, schraubten die Emmeringer im zweiten Abschnitt ihr Engagement deutlich zurück. Pang kam zu einigen Chancen, aber nur dem Anschlusstreffer. „Wenn die ein-, zweimal öfter treffen, könnte es nochmal eng werden“, kritisierte Weiß: „Das hat mir nicht gefallen. Daran werden wir diese Woche arbeiten.“ hw.