TSV Emmering II will Lauf halten - TSV Ebersberg II muss Ambitionen zurückschrauben

Teilen

Manuel Sedlmaier will mit seinem Team den nächsten Sieg. © FuPa

TSV Emmering II – SV Aschau/Inn II So. 16:00

A-Klasse 3

Die TSV-Reserve hat gerade „ein gutes Ding am Laufen“, wie Spielertrainer Manuel Sedlmaier findet. Klar, da war zuletzt der 1:1-Derbyerfolg gegen Aßling. „Am meisten hat uns aber der 3:2-Sieg in Albaching nach 0:2-Rückstand gepusht“, hofft Sedlmaier auf einen weiter anhaltenden Effekt gegen Aschau II. bj

A-Klasse 6

SC Grüne Heide II – TSV Ebersberg II Sa. 13:00

Mitte der Woche hätte Manuel Markio noch einen seriösen Auswärtssieg bei einem vermeintlich ebenbürtigen Gegner Grüne Heide ausgegeben. Mit Blick auf die abrupt geschrumpfte Kaderliste „wäre ich jetzt wahrscheinlich schon mit einem Punkt zufrieden“, so der Coach der kleinen Eber. „Urlaube, Arbeit und das Hochschieben in die Erste“ würden ihm im Vorfeld zumindest einen Bleistiftstrich durch die Siegrechnung machen. bj

SV Dornach II – TSV Moosach Sa. 15:00

War das die erhoffte Trendwende? Nach fünf Niederlagen siegte Moosach zuletzt im prestigeträchtigen Derby gegen Grafing II sowie den direkten Abstiegskonkurrenten Forstinning II. Trotzdem belegen die Moosacher weiter einen Abstiegsrang, das rettende Ufer ist aber bereits in Sichtweite und könnte mit einem weiteren Sieg in Schlagdistanz kommen. arl

VfB Forstinning III – Waldtrudering II So. 12:30

Schön langsam wird die Lage kritisch für die dritte VfB-Vertretung. Nach der 0:4-Pleite in Moosach liegt die Mannschaft von Trainer Norbert Mansbarth schon abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang. Vielleicht bringt ein Erfolg gegen den Drittletzten aus Waldtrudering Selbstvertrauen und zumindest neue Hoffnung auf die Annäherung an die Nichtabstiegsränge. arl

TSV Hohenbrunn – SV Bruck So. 13:00

Der SV Bruck bekommt es mit Tabellenführer Hohenbrunn zu tun. Brucks Kilian Emmerig und seine Teamkollegen rechnen sich dennoch etwas aus: „Auch hier ist was möglich. Wir haben einen guten Lauf. Die Siege im Rücken tun uns gut“, zeigt sich Emmerig zuversichtlich. Während die Brucker ihre beiden vergangenen Partien für sich entscheiden konnten, setzte es für Hohenbrunn zuletzt die erste Saisonniederlage. In Sachen Aufstellung hat SV-Coach Schwarzbauer die Qual der Wahl, kann auf einen prall gefüllten Kader zurückgreifen. Die Chancen auf einen Brucker Überraschungserfolg stehen also gar nicht so schlecht. fhg

TSV Grafing II – TSV Haar So. 13:00

Die Reserve des TSV Grafing steht in der A-Klasse vor richtungsweisenden Wochen. „Es wird sich zeigen, ob wir bis zur Winterpause das obere Tabellendrittel angreifen können“, sagt Trainer Quirin Kistler vor der Partie gegen Haar. „Wir werden konzentriert an das Spiel herangehen. Wir wollen die drei Punkte zu Hause behalten, um dann mit Schwung in die weiteren Spiele zu gehen“, wünscht sich Kistler einen Erfolg. fhg