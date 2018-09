TSV Emmering katapultiert sich gegen Tüßling an Tabellenspitze

Allzweckwaffe Kirchlechner geht ins Tor und ist überragend

von Julian Betzl schließen

Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön. Jedenfalls wenn man sich wie der TSV Emmering über Nacht mit einem leidenschaftlichen 2:1-Auswärtssieg beim SV Tüßling an die Tabellenspitze der Kreisliga katapultieren konnte.

„Ja, das Spitzenreiter-Lied wurde bereits öfter gesungen“, lachte Manuel Sedlmaier, „man kann sich ja vorstellen, wie die Busfahrt zum Vereinsheim mit den 35 Fans jetzt ablaufen wird“.

Dabei war dem Emmeringer Sprecher zu Beginn dieses Feier-Freitages überhaupt nicht nach Lachen zumute. Da Hans Deinzer im Urlaub weilt und Stammkeeper Andi Kleingütl kurzfristig krankheitsbedingt passen musste, standen die Emmeringer am Vormittag ohne Torhüter da. Sechs Stunden lang habe Sedlmaier deshalb alle Hebel dafür in Bewegung gesetzt, dass A-Junioren-Keeper Tobias Schütze eine Spielberechtigung bekommt. Schützes Herren-Debüt erteilte letztlich aber Andi Haas, Trainer der Spielgemeinschaft, eine Absage. „Da wird es Redebedarf geben“, kündigte Sedlmaier an. Das Torwarttrikot beim bis dato ungeschlagenen SVT musste sich also Allzweckwaffe Christof Kirchlechner überziehen – und machte „einen überragenden Job“. Sedlmaier: „Den kannst du einfach überall einsetzen, der hat sogar das Torwart-Gen.“

Zunächst musste Kirchlechner aber bereits nach sieben Minuten den Ball aus seinem Netz holen, was von Emmerings Top-Torjäger Michael Tuscher schnell mit dem 1:1 zurechtgerückt wurde (11.). Tüßling hatte bis zur Pause zwar weiterhin Oberwasser, kam aber nicht mehr an Kirchlechner vorbei, der seine Farben einmal „überragend“ (Sedlmaier) im Spiel hielt.

Nach dem Seitenwechsel „ging es hin und her, aber wir konnten spielerisch eine Schippe drauflegen“, zeigte sich Sedlmaier einmal mehr von einer „brutalen Emmeringer Mannschaftsleistung“ beeindruckt. Das nötige Quäntchen Glück zum Siegtreffer in einer ausgeglichenen Partie erzwang Maxi Gressierer nach 81 Minuten. „Einfach mal draufgehalten“, konnte Sedlmaier den späteren Latten-Knalller von Marinus Riedl leicht verschmerzen und im Emmeringer Party-Bus in den Spitzenreiter-Choral einstimmen.

Emmering: C. + A. Kirchlechner, Mayr, Maier, S. + M. Riedl, Gressierer, M. Breu, M. Tuscher, Beil, Anemüller; Kramlinger, Lohmaier, Redl, F. Tuscher.