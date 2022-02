TSV Emmering: Hoffnung auf neue Impulse durch neuen und alten Coach Kramlinger

Von: Wolfgang Herfort

Packt wieder beim TSV Emmering an: Christian Kramlinger gibt bei den Grün-Weißen sein zweites Trainer-Comeback und freut sich darauf. © stefan rossmann

Beim TSV Emmering ist Trainer Hans Weiß Geschichte. Mit dem früheren Coach Christian Kramlinger hat der Kreisligist in dieser Woche die Vorbereitung aufgenommen.

Emmering - Hexen muss der „alte Neue“ zwar nicht unbedingt, aber der Vorstand erhofft sich von ihm „neue Impulse“, so Sprecher Manuel Sedlmaier: „Unser gemeinsames Ziel ist ganz klar, wieder punkten und schnellst möglich da unten raus kommen.“

Wobei die Lage der Grün-Weißen nicht dramatisch ist. 17 Punkte aus 17 Spielen und Rang neun sind kein Grund, Trübsal zu blasen. Allerdings waren die Emmeringer mit anderen Vorstellungen in die Saison gegangen. Wenngleich Weiß gewarnt hatte, dass verschiedene Faktoren gegen höhere Ambitionen stehen würden. Dass der Verein so schnell die Reißleine ziehen würde, kam dennoch überraschend. Ebenso die Bekanntgabe des Nachfolgers, dem ein Ruf wie Donnerhall im Pfarrbachstadion vorauseilt. Dennoch stellte sich Kramlinger beim Trainingsauftakt erst einmal vor. „Einige der Jungen kennen ihn ja nur vom Hörensagen“, so Sedlmaier. Mit langen Vorreden habe sich der Trainer aber nicht aufgehalten. Er sorgte schnell für die ersten Schweißtropfen. „Ganz schön knackig, sein Training“, wertete Emmerings Sprecher die erste Einheit und seinen damit verbundenen Muskelkater. Sedlmaier ist zuversichtlich, dass bis zum Punktspielstart (12. März in Vogtareuth) alle top vorbereitet sind: „Kramlinger bekommt das hin.“ (Wolfgang Herfort)

Vorbereitungsspiele

Samstag, 5. Februar, beim TSV Ebersberg (14 Uhr); Samstag, 12. Februar, beim TSV Grafing (16 Uhr); Mittwoch, 16. Februar, beim TuS Bad Aibling (20.30 Uhr); Samstag, 26. Februar, beim SV Westerndorf (14 Uhr), Mittwoch, 2. März, beim FC Ebersberg (20 Uhr); Samstag, 5. März, beim TSV Bad Endorf (16 Uhr).