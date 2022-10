TSV Emmering: Gerechtes Remis, Sorge um Keeper - Kleingütl muss ins Krankenhaus

Von: Julian Betzl

TSV-Torwart Andi Kleingütl musste mit geschwollenem Sprunggelenk raus. © Verein

Ein „irgendwie komisches“ Kreisliga-Heimspiel beobachtete Emmerings Pressesprecher Manuel Sedlmaier auf der TSV-Bank gegen den TuS Prien.

Emmering – Beide Teams hätten „ein bisschen müde“ in ihren Aktionen auf dem Rasen gewirkt und dadurch ein vergleichsweise chancenarmes Fußballspiel produziert, das leistungsgerecht mit einem 1:1 (0:1)-Remis endete.

Während sich am Kassentisch der Kirta-Sonntag bemerkbar gemacht habe, bemerkte Sedlmaier bei Priens Führungstreffer eine folgenschwere Abwesenheit im Emmeringer Positionsspiel: So gelangte ein Einwurf an der Mittellinie ungestört übers Zentrum auf die gegenüberliegende Außenbahn und von dort abnahmefertig vor die Füße des enteilten TuS-TorschützenNicolai Estermann (41.). Mit Ausnahme dieser Aktion hielt der von Krankheiten und Verletzungen gebeutelte Emmeringer Kader mindestens ebenbürtig mit. Den kapitalen Eigenfehler von Gästetorwart Ceman, der einen 25-Meter-Schuss von Thomas Köck durch die Finger flutschen ließ, nahm die Heimelf dennoch dankbar zum Ausgleich an (60.).

Nach dem Verletzungsschock bei TSV-Torhüter Andi Kleingütl, der mit geschwollenem Sprunggelenk ins Krankenhaus gebracht wurde, hatte Michael Niedermaier im Nachschuss die letzte Großchance der Partie (83.), die Prien nach Anton Stix’ Zeitstrafe in Unterzahl beendete. (bj)

Emmering: Kleingütl, J+M Niedermaier, Wimmer, Gressierer, M.Schütze, C.Breu, Voglsinger, Oeckl, Tuscher; T.Schütze, Widmann, Sedlmaier.