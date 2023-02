TSV Emmering startet Vorbereitung: „Der Kaderumbruch wird fällig“

Von: Julian Betzl

Eigentlich stehen die Fußballherren des TSV Emmering vor dem Vorbereitungsstart auf die Restrunde.

Emmering – Kommenden Montag bitten die Kreisliga-Trainer Christian Kramlinger und Andi Bauer sowie das Übungsleiter-Duo der A-Klasse-Reserve, Daniel Kelsch/Manuel Sedlmaier, die Emmeringer Herren um 19.30 Uhr am Pfarrbachstadion zum Aufgalopp.

Allerdings wirft – zumindest im Kreisliga-Kader – die nächste Saison bereist ihre Schatten voraus. „Der Umbruch im Kader wird definitiv fällig werden“, erklärt Pressesprecher Christian Breu. Die einstigen Leistungsträger Simon Riedl und Konrad Voglsinger, die in der Vorrunde kaum oder gar nicht zur Verfügung standen, haben ihr Karriereende verkündet. Berko Ebbers und Simon Grimm werden pausieren und Christian Breu weiß, „dass im Sommer weitere altersbedingt folgen könnten“.

Insofern möchten die Emmeringer die kommenden Monate mit Fokus auf die Zukunft nutzen. „Tabellarisch geht für uns in der Rückrunde wahrscheinlich in beide Richtungen wenig“, sagt Breu. „Aber wir hatten ja auch in den letzten eineinhalb Jahren starkes Verletzungspech. Da ist es gut, sich jetzt mal in dieser Konstellation einspielen zu können, damit sich der neue Mannschaftskern herauskristallisieren kann.“

Dabei könnte auch der 22-jährige Winterneuzugang Georg Hanslmayer von Landesligist VfB Forstinning seinen glänzenden Anteil beitragen und die ohnehin schon stabile Abwehr noch resilienter machen. „Das ist natürlich mega! Als so kleiner Verein wie Emmering kriegst du nicht oft einen Spieler aus der Landesliga. Noch dazu kennen Georg eigentlich ja alle.“ Eingewöhnungsprobleme sieht Breu jedenfalls keine beim inzwischen nach auskurierter Schambeinentzündung wieder fitten Hanslmayer.

Neben der einzigen Neuverpflichtung freut sich Coach Kramlinger außerdem, diverse Rekonvaleszenten im Trainingseinsatz zu sehen. Ob Rückkehrer wie Torwart Andi Kleingütl, Christoph Niedermaier oder der langzeitverletzte Michael Maier bereits Optionen für das erste Testspiel am Samstag, 11. Februar, gegen den VfR Hermannsberg-Breitbrunn (Kreisliga Schweinfurt) am Campus des SB Rosenheim sein können, bleibt aber abzuwarten.

Zwar dürfte der Großteil der traditionell Hallen-verrückten Emmeringer konditionell auf einem vergleichsweise guten Niveau ins Training einsteigen. Doch dass der Ball in den ersten drei Wochen auch gelegentlich liegen bleibt, wissen Christian Breu und seine Mitspieler aus der Vergangenheit. „Trotzdem macht Kramolo ein richtig geiles, abwechslungsreiches Training mit sportwissenschaftlichem Hintergrund.“ Einer wie Breu hat wohl etwas leichter reden, wie er zugibt: „Ich bin ganz fit und habe mit meinem Bruder Martin und Seppi Niedermaier gerade am Zehn-Kilometer-Lauf in München teilgenommen.“ (bj)