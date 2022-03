TSV Emmering: Nach 2:4 im Hinspiel - Der TSV will offene Rechnung mit Söllhuben begleichen

Teilen

Tobias Schütze will seinen Kasten wie gegen Prien sauber halten. © verein

Rückrundenstart geglückt. Mit Rückenwind zieht der TSV ins Spiel gegen den SV Söllhuben. Die Gäste sind miserabel mit null Punkten aus drei Spielen gestartet.

Emmering - Natürlich wären die Emmeringer nach zwei Auftakterfolgen unter der Woche am liebsten nach Amerang weiter gereist, um die kleine Siegesserie auszubauen. Allein das Ameranger Infektionsgeschehen zog am Vorabend die Notbremse im grün-weißen Siegeszug. Die Kreisliga-Partie soll nun bereits am Mittwoch, 6. April nachgeholt werden.

„Wir hatten ja im Hinspiel dieselbe Problematik bei uns und daher kein Problem mit der Verlegung“, erklärt TSV-Pressesprecher Manuel Sedlmaier. Somit steht am Sonntag um 14 Uhr erneut ein Heimspiel im Pfarrbachstadion an. Zu Gast ist der SV Söllhuben, der einen rabenschwarzen Rückrundenstart mit drei Niederlagen (0:12 Tore) erwischte. Selbst von einem 0:9 gegen Raubling will sich Sedlmaier aber nicht in Sicherheit wiegen lassen.

„Sie hatten in der Vorbereitung genauso wie wir auch mit Personalproblemen zu kämpfen. Intern haben wir aber schon darüber gesprochen, dass wir aus dem 2:4 im Hinspiel, nach 2:0-Führung, noch eine Rechnung offen haben.“ (Julian Betzl)