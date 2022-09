Zeit für einen Dreier: Emmering erwartet Ex-Bezirksligisten Bad Endorf

Nicht abdrängen lassen auf dem Weg zum Sieg: Christian Breu (r.) und Emmering. Foto: sro © sro

Am heutigen Donnerstagabend steigt das Duell zwischen dem TSV Emmering und dem TSV Bad Endorf. Die Emmeringer pochen auf drei Punkte, aber auch der Absteiger will den Dreier in Emmering.

Emmering – Auf Wunsch des Kontrahenten tritt der TSV Emmering bereits heute Abend um 19.30 Uhr im heimischen Pfarrbachstadion gegen den TSV Bad Endorf an. „Bad Endorf hat angefragt, wir haben zugestimmt“, informiert Pressesprecher Manuel Sedlmaier über die Vorverlegung.

„Es wird Zeit nicht nur für einen, sondern drei Punkte.“

Die Bad Endorfer sind in neuer Umgebung nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Ost noch nicht so recht in Tritt gekommen. Acht Punkte aus sieben Partien bedeuten Rang elf, keineswegs die Wunschvorstellung bei den Gästen. Aber auch bei den Emmeringern läuft in dieser Saison nicht alles rund. Symptomatisch dabei das 2:2 am vergangenen Spieltag in Grünthal nach einer 2:0-Führung. „Es wird Zeit für nicht nur einen, sondern drei Punkte“, fordert Sedlmaier ein Erfolgserlebnis. In Grünthal versäumte der TSV das mögliche 3:0, baute den Kontrahenten dadurch wieder auf und kassierte noch den Ausgleich.

In den Bad Endorfer Reihen kickt mit Kapitän Yannick Kaiser ein ehemaliger Emmeringer. Überhaupt verstehe sich Emmering mit den Gästen gut, doch drei Punkte sollen es wie erwähnt nach Sedlmaier dann doch sein. (arl)