Emmering trotz dreier Tore mit nur einem Punkt – Grafing wohl raus aus Aufstiegsrennen

Emmering musste sich mit einem torreichen Unentschieden zufrieden. Auch beim TSV Grafing kam es zur Punkteteilung und hat damit seine Chance auf den Relegationsplatz wohl vergeigt.

Kreisliga Inn/Salzach 2

TuS Prien – TSV Emmering 3:3

Über einen Mangel an Strafraumaktionen und Toren brauchten sich die Zuseher in der Partie des TSV Emmering bei TuS Prien nicht beschweren. 3:3 lautete der Endstand, womit der TSV Emmering seinen direkten Verfolger auf Distanz hält. Mit einem Doppelpack brachte Michael Niedermaier seine Grün-Weißen scheinbar sicher in Front (10.,/31.).

Doch die Heimelf schaffte noch vor Seitenwechsel den 1:2-Anschluss durch Mark Ziemann (45.). Und in der 46. Minute den Ausgleich durch Sebastian Winkler. Das Spiel blieb turbulent, Thomas Schleicher brachte Gastgeber Prien erstmals in Front (51.). Doch Simon Wimmer stellte doch noch den Punktgewinn für Emmering her (57.). (arl)

TSV Emmering: Schütze T., Redl, Mayr, Niedermaier M., Hanslmayer, Breu Ch., Gressierer, Schütze M., Scheibel, Voglsinger, Wimmer, Kirchlechner Ch., Beil, Oeckl.

Restprogramm: Aschau (A), Edling (H).

Kreisklasse München 6

TSV Grafing – TSV Steinhöring 2:2

Der TSV Grafing ist gegen den TSV Steinhöring nicht über ein 2:2 (2:1) hinausgekommen. Damit rückte ein möglicher Aufstieg in weite Ferne. Nach einer Schläfrigkeit der Platzherren brachte Johannes Redl (2.) die Gäste in Front. „Aber wir haben gut zurückgefunden“, meinte Grafings Trainer Alex Salem. Eine Direktabnahme von Johannes Oswald (8.) und ein Abstauber von Tim Geissler (38.) drehten die Partie.

Gästecoach Maxi Backa sah die Felle davonschwimmen und reagierte: „Ich habe mich mit zwei unserer Führungsspieler beratschlagt und wir haben dann die Grundordnung angepasst.“ Die Veränderung zahlte sich aus. Steinhöring präsentierte sich aktiver und profitierte von einem Eigentor von Jakob Oswald (84.). (fhg)

Grafing: Pfeifer, Ja. Oswald, Gebele, Ladner, Jo. Oswald, Hilger, Esterl, Geissler, Keller, Urban, Brauckmann - Leißner, Bauer, Faßrainer, Kippes. Steinhöring: Gebhard, L. Lang, Sprenger, S. Lang, Bacak, Rotherbl, B. Redl, J. Redl, Riedel, Klümper, Lechner - Bachmaier, Lopez.

Restprogramm: Grafing: FC Ebersberg (A), Hohenlinden (H); Steinhöring: Aschheim II (H), Forstinning II (A).

FC Aschheim II – FC Parsdorf 0:2

Beim punktelose Schlusslicht mühten sich die Parsdorfer zu einem Pflichterfolg. „Der Sieg war nicht gefährdet, auch wenn wir uns allgemein schwer getan haben, im letzten Drittel den entscheidenden Pass zu spielen“, sagte Coach David Darmoro.

„Ich hätte mir einen klaren Erfolg gewünscht. Trotzdem bin ich mit unserer positiven Entwicklung in der Rückrunde zufrieden.“ Beide Treffer waren Nachschüsse, die Silvan Schuster (15.) bzw. Stephan Hinteregger (62.) über die Linie beförderten. (fhg)

Parsdorf: Hrase, Pfänder, Rauch, Darmoro, Moser, Hetzel, Dausch, Held, S. Schuster, T. Schuster, Hinteregger - Klepsch, Weißbach.

FCP-Restprogramm: Forstinning II (H), Egmating (A).