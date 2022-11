„Versöhnlicher Jahresabschluss“ - Emmeringer Aufholjagd sichert Punkt gegen Engelsberg

Von: Julian Betzl

Teilen

Alexander Robeis‘ später Treffer zum 2:2 rettete den TSV-Zähler. Foto: sro © sro

Der TSV Emmering erkämpfte sich im letzten Spiel vor der Winterpause ein Remis gegen Engelsberg. Grund dafür war die Aufholjagd in der zweiten Hälfte.

Emmering – Man kann den Eindruck gewinnen, dass die für gewöhnlich so heimstark auftretenden Kreisliga-Kicker des TSV Emmering in dieser Hinrunde wiederholt mit ihrer einstigen „Festung Pfarrbachstadion“ gefremdelt haben. Jedenfalls gehen die Pfarrbächer, ähnlich der Vorsaison, nach acht Heimpartien mit mageren elf Zählern als nurmehr neuntbestes Team in der Heimtabelle in die Winterpause.

Dafür poliert die starke Auswärtsbilanz – 14 Zähler aus sieben Begegnungen – den Gesamteindruck auf, sodass das Team um TSV-Trainer Christian Kramlinger letztlich auf Rang vier überwintert.

Zum Jahresabschluss bekamen die etwa hundert Zuschauer im Pfarrbachstadion eine nochmals eine interessante Aufholjagd ihrer Grün-Weißen geboten und beklatschten nach Abpfiff erleichtert ein 2:2 (0:1)-Remis gegen den TuS Engelsberg. „Wir können uns als Team und Verein einfach nur bei diesen geilen Fans bedanken, die bei dieser Aufholjagd ein Faktor waren“, meinte TSV-Sprecher Manuel Sedlmaier zu diesem „doch versöhnlichen Jahresabschluss“.

Wie schon in der Vorwoche vertrat Co-Trainer Andi Bauer den in Argentinien urlaubenden Kramlinger und „hat die Mannschaft wieder super eingestellt“, lobte Sedlmaier besonders dessen Kabinenansprache nach dem 0:1-Pausenrückstand. Adrian Zabergja (33.) hatte die zunächst feldüberlegenen Gäste in Front gebracht, Englsbergs Keeper bei Michael Tuschers Strafstoß das richtige Eck erraten (43.) und Marc Abel sogar auf 2:0 für den TuS erhöht (67.).

Aufholjagd in der zweiten Hälfte brachte Ausgleich für Emmering

Dann legte Bauers Team los, diktierte das Geschehen und verkürzte durch Maxi Gressierer (70.). Den aus Sedlmaiers Sicht nicht minder verdienten Punktgewinn sicherte Alexander Robeis (86.). „Natürlich wollen wir unsere Heimstärke wieder ausbauen, obwohl die Liga insgesamt stärker geworden ist“, blickte Sedlmaier eine Vorbereitung voraus. „Gerade dahoam sind uns oft individuelle Fehler unterlaufen. Inzwischen sind wir aber wieder auf einem guten Weg.“ (Julian Betzl)

Emmering: T. Schütze, J+M Niedermaier, Oeckl, Gressierer, M.Riedl, C.Breu, Voglsinger, Leykam, Tuscher, Robeis; Staudigl, k.A., Beil, M.Breu.