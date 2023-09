„Jeder maximal motiviert“: TSV Emmering und SV Ostermünchen vor intensivem Derby

Teilen

Den Drei-Punkte-Kurs einschlagen wollen Alexander Robeis und der TSV Emmering. © sro

Schön langsam entwickelt sich der TSV Emmering zum Spezialisten für ausgefallene Spiele. „Aber unverschuldet“, merkt Pressewart Christian Breu an.

Emmering – Dem am letzten Wochenende durch den Kontrahenten SB DJK Rosenheim kurzfristig abgesagten Punktspielduell aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes haftet ein „Geschmäckle“ wegen der schon vorher negativ beschiedenen Anfrage nach einer Verlegung an. „Uns hat es geärgert, dass wir nicht spielen konnten.“ So stehen dem TSV im September insgesamt sieben Partien ins Haus.

Die erste davon am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr im heimischen Pfarrbachstadion gegen den SV Ostermünchen. Ein reinrassiges Derby, bei dem „jeder maximal motiviert sein wird.“ Dabei sei Ostermünchen nach dem kürzlich erfolgten Trainerwechsel und Fehlstart in die Saison ein „undankbarer Gegner“.

Johannes Huber wird neuer Trainer des SV Ostermünchen

Bernd Schiedermeier nahm nach drei Niederlagen seinen Hut, als Interimstrainer fuhr Markus Ratschmeier den ersten Punktspielsieg ein. Mit Johannes Huber nahm nun ein neuer Trainer Platz an der Kommandobrücke und führte sich zur Wochenmitte mit einem Pokalsieg nach Elfmeterschießen gegen die SB DJK Rosenheim gut ein.

Einen Sieg erfleht sich auch der TSV Emmering. Die Truppe von Trainer Christian Kramlinger wartet trotz ansteigender Formkurve immer noch auf den ersten Dreier. Neben dem Fußball denkt der TSV aber auch noch über die Seitenmarkierungen hinaus und unterstützt, wie berichtet, das „Projekt Jessie mobil“ mit einer Spendenbox im Tribünenbereich. (Christian Scharl)