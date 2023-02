TSV Emmering startet perfekt in die Vorbereitung – zweimal zu Null

Zwei Siege

Eine positive Bilanz konnte das Trainerduo von Fußball-Kreisligist TSV Emmering, Christian Kramlinger/Andi Bauer, nach den beiden ersten Vorbereitungsspielen ziehen.

Emmering – Zweimal Kunstrasen, zweimal zu Null und zwei Siege. Einen „leistungsgerechten“ 1:0-Erfolg beobachtete Kramlinger auf dem Rosenheimer Kunstrasen am Sportbund-Campus. Dort habe sein Team „mehr Spielanteile und ein Chancenplus“ gegenüber dem VfR Hermannsberg-Breitbrunn (Kreisliga Schweinfurt) gehabt. In einem laufintensiven Spiel erzielte Simon Wimmer nach Eckball das Tor des Tages (40.).

Am Mittwochabend musste man sich auf dem rutschigen Kunstrasen von Kreisklassist FC Ebersberg erst zurechtfinden, weshalb Neuzugang Georg Hanslmayer in der Innenverteidigung bei seinem Debüt gut zu tun hatte. Im zweiten Abschnitt machten Marinus Riedl (47./85.), Michael Tuscher (58.), Alex Robeis (60.) und Michael Niedermaier (80.) den Klassenunterschied mit 5:0 aber deutlich. „Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung“, fand Bauer. Nach dem spielfreien Faschingswochenende testet Emmering am Donnerstag, 23. Februar, um 20 Uhr beim ATSV Kirchseeon weiter. bj