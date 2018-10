Emmering will mit Sieg gegen Bad Aibling Herbstmeisterschaft

Zuhause nur zwei Punkte abgegeben

von Julian Betzl schließen

Lediglich dem SV Ostermünchen ist zum Ligaauftakt Anfang August ein Kunststück gelungen, an dem sich bisher fünf weitere Kreisligisten die Zähne ausgebissen haben:

Emmering – Wenigstens einen Punkt aus dem Emmeringer Pfarrbachstadion zu entführen. Zum Abschluss der Hinrunde versucht sich am Freitagabend um 19.30 Uhr der TuS Bad Aibling.

„Ein gefährlicher Gegner, weil unter Zugzwang“, meint TSVE-Sprecher Manuel Sedlmaier vor einem Aufsteiger-Duell mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Während die Gäste nach vier Niederlagen und einem Remis auf Platz acht „momentan wohl etwas unter ihren eigenen Erwartungen spielen“, könnten Sedlmaier & Co. tatsächlich an diesem Wochenende Herbstmeister werden. Wenn die Festung Pfarrbachstadion standhält und die Konkurrenz aus Westerndorf und Bruckmühl nicht gewinnt. „Das wäre schon eine geile Sache und würde irgendwie auch zu unserem Super-Jahr dazu passen.“

Ein Muss sei der symbolische Titel freilich nicht, betont Sedlmaier, aber bis zur Winterpause wolle man sich schon in der Spitzengruppe festbeißen. Da kann ausfallen, wer will. Selbst die lange Verletzungspause von Bezirksliga-Neuzugang Alex Robeis werde seit einem Monat „durch die starke Mannschaftsleistung“ kompensiert. „Unser großes Glück ist, dass wir dieses Jahr eh wenige Verletzungssorgen haben“, so Sedlmaier. „Und zur Not kannst du momentan einfach jeden reinschmeißen.“

bj