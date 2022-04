Kreisklasse 6: Stadtderby in Ebersberg - Wichtige Spiele für Dornach und Kirchheim

Logenblick auf den Steinhöringer Fußballplatz für vier Damen und einen Hund. Sonntag ist das nächste Heimspiel. © stefan rossmann

In der Kreisklasse 6 kommt es am Samstag zum innerstädtischen Derby zwischen dem TSV Ebersberg II und dem FC Ebersberg.

Der TSV Zorneding bekommt es mit dem Tabellenvorletzten der Kreisklasse 6 zu tun. Beim Kirchheimer SC II wird auf dem Papier ein TSV-Sieg erwartet. „Das ist klar. Trotzdem dürfte es ein äußerst unangenehmes Spiel für uns werden. Kirchheim kämpft schließlich ums Überleben“, prognostiziert TSV-Trainer Sascha Bergmann. „In dieser Liga nehmen ganz bestimmt keinen Gegner auf die leichte Schulter.“

Bergmann sieht seine Schützlinge nach dem spielfreien Wochenende zuletzt in einer guten Verfassung: „Nach zwei anstrengenden Englischen Wochen war die Pause ein Vorteil für uns.“ Diesen möchte der TSV Zorneding nun nutzen, um seinen zweiten Tabellenplatz gegenüber den Verfolgern aus Egmating und Höhenkirchen zu verteidigen. (fhg)

Fast fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Dominik Pries innerhalb der Kreisstadt die Seiten gewechselt hat. Aus dem Eigengewächs des TSV Ebersberg ist inzwischen der 28-jährige Spielertrainer des FC Ebersberg geworden, der gemeinsam mit einem anderen Ex-Eber, Kadir Kir, auf und neben dem Spielfeld die sportlichen Geschicke des „Club“ leitet.

Nach dem 1:1-Remis im Hinspiel soll am Samstagnachmittag (17 Uhr) im Waldstadion, bei Heimrecht TSV, endlich die Stadtmeister-Frage in der Kreisklasse 6 geklärt werden. Gefragt nach der persönlich-sportlichen Rivalität mit seinen ehemaligen Teamkameraden, antwortet Pries: „Je frischer mein Wechsel war, desto brisanter waren diese Duelle natürlich für mich.“ Schadenfreude würde er nicht empfinden, wenn der FCE die Eber am Samstag bezwingen und damit noch tiefer in die Abstiegszone drücken könnte. „Gut, bei meinem späten Ausgleichstor im Hinspiel habe ich mich schon sehr gefreut“, lacht Pries. „Aber wir müssen den Klassenerhalt ja auch erstmal schaffen. Außerdem haben Ligaspiele gegen Ebersberg viel mehr Anreiz als beispielsweise gegen Dornach.“

Dem kann Eber-Reservecoach Manuel Markio nur beipflichten: „Für mich ist das Stadtderby schon eine Extramotivation. Einfach um zu sagen, wir schlagen euch auch mit der Zweiten!“ (Julian Betzl)

Als eine der wenigen Mannschaften der Fußball-Kreisklasse war der TSV Steinhöring am vergangenen Wochenende trotz des Wintereinbruchs im Einsatz. Daraus möchten Petar Jokic und seine Schützlinge im Hinblick auf die Begegnung gegen Dornach II ihre Vorteile ziehen. „Das war sehr wichtig, um im Rhythmus zu bleiben“, so der erfahrene Trainer. Abgesehen davon gehen die Steinhöringer mit breiter Brust in die Partie, schließlich mussten sie in der Rückrunde bislang keine Niederlage einstecken. Nach zuletzt zwei Punkteteilungen am Stück soll gegen Dornach „mal wieder ein Sieg“ eingefahren werden. (fhg)

Der FC Parsdorf läuft seiner Hinrunden-Form aktuell hinterher. Die Mannen von David Darmoro konnten seit der Winterpause noch keinen Pflichtspiel-Sieg bejubeln und wünschen sich vor der Partie gegen den TSV Egmating eine baldige Veränderung der Sachlage. „Die Stimmung bei uns ist nicht gut gerade. Immerhin entspannt sich die Personalsituation“, sucht Parsdorfs Peter Rauch nach einem Fünkchen Hoffnung. „Wir haben in der Rückrunde aber noch nicht einmal ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt“, gibt sich der Kapitän eher pessimistisch. Ein Erfolgserlebnis gegen den stark aufspielenden Tabellendritten aus Egmating würde der Parsdorfer Fußballseele derzeit mehr als guttun. (fhg)