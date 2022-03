Blutiges Remis: RW-Keeper kracht gegen den Pfosten und muss ins Krankenhaus

Von: Wolfgang Herfort

Musste genäht werden: Jeffery Kink. © FC RW Oberföhring

Vier Tore und kein Sieger: Der TSV Grafing II spielt Remis gegen RW Oberföhring II. Gäste-Keeper Jeffery Kink musste nach einer unglücklichen Aktion ins Krankenhaus.

Grafing - „Das hätte so oder so ausgehen können.“ Grafings Coach Quirin Kistler war mit dem Ergebnis weder zufrieden noch unzufrieden. Dabei hatten seine Spieler enorm auf die Tube gedrückt. „Zwei, drei Tore hätten wir in der ersten Halbzeit schießen müssen.“ Doch es waren die Oberföhringer, die unverhofft in Führung gingen (7.).

Kurz vor der Halbzeit ein Schockmoment: RW-Keeper Jeffery Kink knallte mit dem Kopf an den Pfosten, musste im Krankenhaus genäht werden. Währenddessen traf Jakob Oswald zum 1:1 (61.), und auch die erneute Gästeführung (66.) egalisierte Grafing durch Julian Sewald (69.).

Grafing II: Lanzl, J. + L. Oswald, Kitzberger, Leißner, Hollerieth, Lazarus, Dizdarevic, Urban, Djumsiti, Brauckmann – Bauer, Sewald, Schmidt, Heuermann. (hw)