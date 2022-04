Schmerzhaftes Derby: Moosach verliert Spiel und Alex Kolbeck - Verdacht auf Bruch

Von: Wolfgang Herfort

Kopfsache: Grafings Julian Seewald behauptet sich gegen Moosachs Max Friedl. © sro

Die Emotionen klaffen auseinander zwischen Grafing und Moosach. Im Derby siegte die gastgebende Reservemannschaft.

Grafing - Der Sieger naturgemäß zufrieden, der Verlierer enttäuscht. Während Grafings Coach Quirin Kistler von einem „verdienten Sieg auch ohne brutale Chancen“ sprach, klagte sein Moosacher Kollege Günther Lehner: „Wenn wir zur Halbzeit 3:0 führen, hätte sich niemand beklagen können.“

Als Spielverderber aus Gäste-Sicht entpuppte sich Grafings Goalie Moritz Pfeifer, der „eine super Leistung gezeigt hat“, wie ihm Moosachs Trainer attestierte. Während Grafing sich über Tobi Hainthalers Eigentor freute (66.) und mit einem erfolgreichen Konter durch Florian Faßrainer in der Schlussminte den Heimsieg klar machte, waren die Moosacher in Gedanken bei ihrem Teamkollegen Alexander Kohlbeck, der sich bei einem Zweikampf schwer am Knöchel verletzte (19.) und ins Krankenhaus gebracht werden musste. (hw)

Grafing II: Pfeifer, Ja. + Leo. Oswald, Kitzberger, Lazarus, Djumsiti, Harttung,s Dizdarevic, Urban, Kippes, Heuermann – Uehlein, Maier, Faßrainer, Bauer, Schmidt, Sewald.

Moosach: Hoffmann, Sewald, Kolbeck, Hainthaler, Traore, Willems, Mäusl, Friedl, Höher, Holzwart, Mihaljevic – Mi. Stürzer, Niebler, Mayr, Auert, Hauser.