Teuer erkaufter Derbyerfolg: Primus Grafing bezwingt Glonn und verliert nächste Stammkraft

Knipser in Gefahr? Glonns Michael Staudinger (li.) und Grafings Mathias Esterl machten bei Derby-Zweikämpfen erst kurz vor der Linse unseres Fotografen halt. © Stefan Rossmann

Der TSV Grafing hat seine Tabellenführung in der Kreisklasse 6 behauptet. Die Bärenstädter setzten sich gegen den ASV Glonn mit 2:1 (1:0) Toren durch.

Grafing – „Es war ein Arbeitssieg, Aber das hatten wir so erwartet. Glonn ist immer ein unangenehmer und kampfstarker Gegner“, sagte TSV-Trainer Alexander Salem im Anschluss.

Die Grafinger starteten offensiv, drängten auf eine frühe Führung und wurden belohnt. Nach einem Querpass in den Strafraum half Glonns Verteidiger Tobias Stefer (3.) mit und beförderte den Ball unglücklich ins eigene Netz. Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen und hielten dagegen.

Vor allem aus der Distanz und bei Standards blieb Glonn stets gefährlich. Kurz nach dem Seitenwechsel belohnte sich der ASV für seinen Aufwand und kam nach einem ruhenden Ball zum Ausgleich. Jakob Stefer (48.) stand goldrichtig und köpfte ein.

In der Folge sahen die Zuschauer eine weitgehend zerfahrene Partie, in der die Grafinger erneut jubelten. Christian Keller (62.) traf wie schon gegen Egmating per Freistoß von der Sechzehnmeterlinie.

Glonn warf in der Schlussphase alles nach vorne, konnte das Grafinger Abwehrbollwerk jedoch nicht mehr überwinden. „Es wäre ärgerlich gewesen, wenn wir heute Punkte verloren hätten“, so Salem im Hinblick auf das Spitzenspiel am Donnerstag in Höhenkirchen.

Durch den Heimsieg gegen Glonn wahrt Grafing den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Höhenkirchen. „Allerdings war unser Erfolg erneut teuer erkauft. Das ist bitter“, spielte Salem auf die Verletzung von Christoph Harttung an, der sich wie Kilian Hilger (Knöchelbruch) vor zwei Wochen schwer am Sprunggelenk verletzte und voraussichtlich lange fehlen wird. (fhg)

Grafing: Pfeifer, Harttung, Ja. Oswald, Gebele, Ladner, Jo. Oswald, Esterl, Huber, Saißreiner, F. Keller, C. Keller - Leißner, Hilger, Urban, Kippes, Geissler.

Glonn: J. Riedl, Mini, Staudinger, T. Stefer, J. Stefer, Gartner, König, Huber, Schuler, Sellmer, B. Riedl - Hain, Andreou, Riedhofer.