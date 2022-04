TSV-Grafing-Frauen: „Sie kämpfen, sie rennen. Aber es langt halt nicht“

Von: Wolfgang Herfort

Die Damen des TSV Grafing verlieren erneut. © Hecken

Die Bilanz, die Robert Haseitl nach dem Sonntagsspiel seiner Grafingerinnen ziehen musste, hatte etwas Resignierendes.

Grafing – „Wieder knapp, wieder nichts geholt.“ Dabei waren die Gastgeberinnen beim 2:3 gegen die SpVgg Attenkirchen nahe dran, zumindest einen Punkt zu ergattern. „Sie waren ja auch nicht schlecht“, bescheinigte der Coach seinem Team, „aber im Abschluss fehlte eben das Glück.“

Wieder einmal mussten die Bärenstädterinnen einen frühen Rückstand hinnehmen (5.). Wieder einmal gelang der Ausgleich, „der schön rausgespielt war“, so Haseitl zum Treffer von Franzi Wieser (17.).

Dass die Attenkirchnerinnen durch einen Elfmeter erneut in Führung gehen konnten, „war fehlender Cleverness zuzuschreiben“ (37.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit bekamen die Grafingerinnen Oberwasser. Bei der Torhüterin der Spielvereinigung war aber stets Endstation. Bis auf eine Szene in der 72. Minute, als Hannah Hüttemann alleine aufs Gästetor zumarschierte und die aus ihrem Kasten eilende Keeperin überlupfen wollte. Die wehrte zwar die Gefahr ab, doch für ihr Handspiel außerhalb des Strafraums gab’s Rot.

In Überzahl schien Grafing dem Spiel noch eine Wende geben zu können. „Aber wir sind stümperhaft in einen Konter reingelaufen“, ärgerte sich Haseitl über das 1:3 (81.). Obwohl Hüttemann noch das 2:3 (86.) gelang, hielt sich die Freude beim Grafinger Coach in Grenzen. „Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen, sie kämpfen, sie rennen. Aber es langt halt nicht.“ Kleiner Trost für das Team. Der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz blieb unverändert bei fünf Punkten. (Wolfgang Herfort)

Grafing: Sandra Moleh, Hannah Hüttemann, Sandra Seibold, Iris Cuka, Katharina Maier, Franziska Wieser, Elisabeth Oswald, Julia Brandl, Johanna Garnreiter, Eva Bürgmayr, Anna Teuschler – Veronika Köll, Lena Huber, Lena-Marie Hemmers, Svenja Geiling.