Frauenfußball kompakt: Grafing souverän gegen Karlsfeld – Torspektakel zwischen Bogenhausen und SCBV

Klarer Erfolg: Die Damen des TSV Grafing schlagen den TSV Eintracht Karlsfeld. © S. Hecken

In der Frauen-Kreisliga 1 hat sich der TSV Grafing deutlich gegen Eintracht Karlsfeld durchgesetzt. Die Partie zwischen Freimann II und Hohenlinden in der A-Klasse 1 endete torlos.

Kreisliga 1: TSV Grafing – TSV Eintr. Karlsfeld 4:0

„Das Ergebnis geht in Ordnung. Karlsfeld hatte schon auch seine Momente, aber zu wenig daraus gemacht.“ Grafings Trainer Robert Haseitl resümierte einen verdienten Sieg seiner Damen gegen das Tabellenschlusslicht. Für Feinschmecker sei die Kreisliga-Begegnung aber nicht geeignet gewesen, dies ließ der Platzuntergrund auch gar nicht zu.

Maria Riedl brachte die Gelb-Schwarzen per Abstaubertor nach einem Eckball in Front (29.), Sandra Molehs Doppelpack sorgte für die Vorentscheidung (40./41.). Grafing spielte die Partie seriös zu Ende. Und freute sich kollektiv über das 4:0 durch Veronika Köll, der laut Haseitl das erste Tor ihrer Karriere gelang (54.). (arl)

TSV Grafing: Vogel, Lederhuber, Hüttemann, Seibold, Maier, Bürgmayr, Riedl, Oswald, Moleh, Wieser, Köll, Hemmers, Friedl, Aristides, Geiling.

SC Bogenhausen – SC Baldham-Vat. 4:3

Lange hatten die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten einen Dreier im Visier. „Wir müssen uns an die eigene Nase packen“, sagte Coach Stefan Schunck nach der 3:4 (2:1)-Pleite. Anna Kreißl (24.), ein Bogenhausener Eigentor (26.) und Lina Filardi (49.) hatten den SCBV zunächst auf Kurs gebracht.

„Wir hatten alles im Griff und lagen völlig verdient in Führung“, konnte sich Schimkus den Einbruch seiner Elf nur schwer erklären. „Wir hätten sogar das 4:1 oder 5:1 drauflegen können.“ Stattdessen kam Bogenhausen zum 2:3 (74.) und das SCBV-Nervenflattern begann.

Ein Weitschuss führte zum 3:3 (85.) und in der Nachspielzeit setzten die Gastgeberinnen sogar noch einen drauf (90.+1). „Der Schiedsrichter hatte eigentlich schon die Pfeife im Mund. Wir waren wie gelähmt“, war Schunck die Enttäuschung anzumerken. Die SCBV-Frauen bleiben in der Rückrunde weiter sieglos. (fhg)

SCBV: Bogdanski, Negro, Fenchl, Weinehl, Kreißl, Sieger, Sarfert, Maier, Filardi, Haage, von Stein - Finzel, Hemauer.

A-Klasse 1: ESV Freimann II – SG Hohenlinden 0:0

Ohne sieben Stammkräfte trat die SG Hohenlinden in München an. „Wir hatten im Prinzip keine Auswechselspielerinnen mehr“, beklagte SVH-Damenleiter Jan Rathke die dünne Personaldecke. Aber mit Taktik und enorm viel Kampfkraft erreichte Hohenlinden immerhin ein 0:0 – für die SG die dritte Punkteteilung in Folge. „Wir sind mit dem Zähler sehr zufrieden. Und wir sind jetzt das siebte Mal unbesiegt“, meinte Rathke. (arl)

Hohenlinden: Obermüller, Haubold, Reim V., Heidfeld F., Rathke, Forster, Hoffmann, Ziller, Reim L., Blabsreiter, Marella.

SG Ost/Wacker/MSV Baj. – TSV Poing 1:4

Dritter Sieg am Stück für das Team von Joachim Schimkus. „Wir sind sehr froh über unsere Serie, auch weil wir derzeit sehr dünn besetzt sind“, so Schunck, dessen Elf bei der SG Ost/Wacker durch Katharina Gattner (11.) das 1:0 gelang. Teresa Schwarz (27., 74.) und Teresa Staudigl (81.) besorgten den Rest. „Es war ein hartes, intensives Spiel. Wir mussten uns richtig strecken. Der Gegner war stärker als erwartet“, zollte Schimkus Respekt. (fhg)

TSV Poing: A. Scherzl, Haase, Diessner, Schwarz, Pfleiderer, Janisch, F. Scherzl, Schott Sanchez, Mc Cullough, Gattner, Staudigl - Schädel.