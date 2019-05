TSV Grafing: Entscheidung im Abstiegskampf trotz 7:3-Sieg vertagt

TSV kann sich mit fünf Punkte Vorsprung schon fast zurücklehnen

von Wolfgang Herfort schließen

Noch zwei Spiele, fünf Punkte Vorsprung. Die Grafinger Fußballer von Trainer Andreas Schmidt können den Sekt schon einmal aus dem Kühlschrank holen.

Grafing – Nach der famosen Leistung gegen die Reserve aus Forstinning, die mit einer 3:7-Niederlage auf die Heimreise geschickt wurde, müsste ein mittelprächtiges Wunder geschehen, sollte der Aufstieg jetzt noch misslingen.

Ein solches schien sich anzubahnen, als die Gäste trotz deutlicher Unterlegenheit urplötzlich mit 1:0 in Front lagen. Das Tor (10.) durch Ahlonko Kponton ließ die Miene des Grafingers Coaches erstmals verdüstern. Dabei zeigten seine Schützlinge keine aufkommende Nervosität oder gar Unsicherheit. Als Peter Ühlein innerhalb weniger Minuten für die 2:1-Pausenführung sorgte (31./39.) hellte sich Schmidts Gesicht wieder auf. Da Jordan Taylor kurz nach dem Seitenwechsel das 3:1 folgen ließ (48.) und Florian Sauer das 4:1 besorgte (64.), schien die Grafinger Welt wieder in Ordnung zu sein. Doch die Gastgeber gönnten sich eine Tiefschlafphase. Die der VfB II zu nutzen verstand. Zumal die Gäste noch in den Abstiegskampf involviert sind. Antonio Rebic (65.) und Sebastian Ehrlich (78.) brachten Forstinning II auf 3:4 heran und die Grafinger Fans in Aufruhr. Allen voran Andreas Schmidt, der an der Seitenlinie den Rohrspatz gab und eine ordentlich Predigt auf seine Spieler hernieder prasseln ließ. Der Anpfiff zeigte Wirkung. Grafing fand zu seiner Linie zurück. Doch erst mit dem fünften Gegentor (83. Manuel Bauer) war der VfB-Widerstand gebrochen. Die abschließenden Treffer von Quirin Kreitmaier (87.) und Tim Geißler (90.) waren nur mehr für die Statistik und die interne Torschützenliste wichtig.

Trotz des letztlich klaren Erfolges und Vorsprungs wollte Jürgen Daser, Technischer Leiter der Grafinger, von Glückwünschen nichts wissen. Er will vielmehr den Ausgang des ersten Matchballs am kommenden Spieltag gegen Hohenbrunn abwarten. „Nicht, dass ich jetzt große Töne spucke und dann wie ein Depp dastehe, wenn’s nicht klappt.“ Die Grafinger Vorsicht geht sogar so weit, dass man ohne Feier-Getränke und Kreisliga-Willkommen-Shirts zum letzten Auswärtsspiel der Saison fahren wird.

Grafing: Lanzl, Korhammer, Kreitmaier, Uehlein, Bauer, Sauer, Geißler, Hilger, Keller, Gebele, Taylor; Jannasch, Oswald, Maier, Dichtl, Ziemba.

VfB II: Mader, Ludwig und Jakob Kistler, Baer, Huber, Beck, Brummer, Scheck, Kettner, Ehlich, Kponton; Scherl, Rebic.