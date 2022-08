Esterl-Doppelschlag: Grafing gewinnt Heimpremiere mit 5:2 gegen Aschheim II

Am kurzen Aschheimer Pfosten versucht Grafings (schwarz) Alexander Ziemba (links) für Luis Ladner zu verlängern. Einer von vielen Grafinger Angriffsversuchen, die den 5:2-Erfolg nicht noch höher ausfallen ließen. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

„Summa summarum hat alles gepasst,“ sagt Grafings Co-Trainer Christian Keller erfreut über den deutlichen 5:2-Heimsieg gegen den FC Aschheim II.

Grafing – Damit bleibt der TSV Grafing in einer natürlich noch nicht sonderlich aussagefähigen Tabelle erst einmal an der Spitze.

Von Beginn an trat der TSV sehr dominant auf. Umso überraschender fiel allerdings der erste Treffer der Flutlicht-Partie für den Gast. „Da haben wir uns leider nach einer eigenen Ecke auskontern lassen,“ musste Keller rückblickend eingestehen. Am Ende des Aschheimer Angriffs vollendete Patrick Benda zum 0:1 (24.). Entsprechend gallig reagierte der TSV Grafing und rückte die Verhältnisse sehr schnell wieder zurecht. Matthias Esterl egalisierte nach einer Hereingabe in den Aschheimer Strafraum zum 1:1 (32.). „Und mit dem nächsten Angriff haben wir gleich das 2:1 gemacht,“ freute sich Keller über den Doppelpack von Esterl (35.).

„Die Führung war verdient, das knappe 2:1 aber natürlich gefährlich,“ zog Keller das Halbzeitfazit. Doch zur Beruhigung erhöhte Johannes Oswald mit dem ersten Angriff im zweiten Durchgang gleich einmal auf 3:1 (46.) und ließ ebenso wie Esterl noch ein zweites Tor zum 4:1 folgen (75.). Eine weitere Möglichkeit des Ergebnisausbaus verpasset Jakob Oswald mit einem vergebenen Strafstoß. Ganz kurz geriet der Sieg vielleicht noch einmal in Gefahr, als sich Dominik Ertl bei einem Elfmeter treffsicherer auf der Gegenseite zeigte – 2:4 (76.).

Doch das brachte Grafing nicht mehr ins Wanken, im Gegenteil. Einen weiteren Freistoß von der Mittellinie fälschte Aschheims Patrick Burg ins eigene Netz zum 5:2 ab (79.). „Die Gäste können eigentlich froh sein, dass es nur ein 5:2 gab,“ sah Keller eine doch sehr deutliche Überlegenheit bei seiner Mannschaft. Am kommenden Spieltag müssen die Grafinger dann zum auch sehr passabel in die Saison gestarteten VfB Forstinning II. (arl)

TSV Grafing: Jannasch, Oswald Jakob + Johannes + Leonhard, Ladner, Ziemba, Esterl, Geissler, Faßrainer, Keller F. + Ch., Bengl, Harttung, Rüger, Richter, Kippes.