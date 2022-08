Grafing und Parsdorf siegen zum Ligastart - Aufsteiger-Derby endet remis

Eine zu zweikampfstarke Hürde für Valentin Hain (weiß) und den ASV Glonn stellten am ersten Spieltag Armin Pfänder (am Boden), Stephan Hinteregger (li.) und der FC Parsdorf dar. Der ASV verlor die Heimpremiere mit 1:2. Foto: sro © sro

Auch in der Kreisklasse 6 ist die Saison wieder gestartet. Unter anderem stand das Aufsteigerderby zwischen Markt Schwaben und Poing auf der Agenda.

Kirchheimer SC II - TSV Grafing 2:3

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga hat der TSV Grafing in seiner neuen sportlichen Heimat zum Start einen Last-Minute-Erfolg gefeiert. Die Bärenstädter gewannen beim Kirchheimer SC mit 3:2 (1:1). „Es war ein hartes Stück Arbeit“, gestand Gästetrainer Alexander Salem.

Die Grafinger gingen auf dem Kirchheimer Kunstrasenplatz durch einen Kopfballtreffer von Bernhard Hilger in Führung (25.). Kurz darauf musste Simon Jannasch, der Schlussmann des TSV, hinter sich greifen, nachdem er einen KSC-Torabschluss nur abprallen ließ und der gegnerische Spieler abstauben konnte (29.). Zu Beginn der zweiten Hälfte war wieder Verlass auf Defensivspezialist Hilger, der erneut nach einer Standardsituation zur Stelle war (51.). In einer zerfahrenen Partie kamen die Gastgeber eine zweites Mal zum Ausgleich (63.), der bis in die Nachspielzeit hielt.

Grafing befand sich zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl, da Doppeltorschütze Hilger wegen gefährlichen Spiels die rote Karte gesehen hatte. Dann schlug die Stunde von TSV-Einwechselspieler Felix Richter. Aus dem Getümmel heraus markierte der Angreifer den 3:2-Siegtreffer (90.+1). „Es ist ein gutes Gefühl, so in die Saison zu starten. Wir waren überlegen, aber auf dem engen Platz in Kirchheim ist es immer gefährlich. Wir sind bis zum Schluss nicht nervös geworden“, fasste Grafings Trainer zusammen und freute sich über das erste Grafinger Ausrufezeichen in der Kreisklasse.

Grafing: Jannasch, Ja. Oswald, Ladner, Hilger, Jo. Oswald, Urban, Estler, Geissler, Faßrainer, Keller, Bengl - Richter, Schmidt.

ASV Glonn – FC Parsdorf 1:2

Der ASV Glonn ist mit einer Heimniederlage in die neue Saison der Fußball-Kreisklasse gestartet. Die Mannschaft von Wolfgang Gartner unterlag dem FC Parsdorf mit 1:2 (0:1). Dennis Bender brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung (43.). Er verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter. Im zweiten Durchgang zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Diesmal durften die Hausherren aus elf Metern antreten. Jacob König behielt die Nerven und traf zum Ausgleich (61.).

„In dieser Phase hatten wir den Gegner eigentlich gut im Griff und auch ein Chancenplus, aber kurz vor Schluss haben uns die Parsdorfer den einen Punkt geklaut“, resümierte Glonns Innenverteidiger Jakob Stefer. Parsdorfs Gabriel Thul profitierte nämlich nicht nur von einer gut getretenen Freistoßflanke auf den ersten Pfosten, sondern zusätzlich von der Glonner Schläfrigkeit (86.). „Wir waren zu nachlässig am Ende. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Der Freistoß an sich darf schon gar nicht zustande kommen“, monierte Stefer. „Aber am Donnerstag können wir die Scharte wieder auswetzen.“ Dann ist der ASV Glonn beim TSV Steinhöring zu Gast.

Glonn: Krauskopf, Mini, Staudinger, T+J Stefer, König, Hain, Schuler, Huber, Bernhard, Sellmer - Andreou, Ehmann. Parsdorf: Huber, Hrase, Bellermann, Pfänder, Rauch, Thul, Darmoro, Bender, Dausch, Schuster, Hinteregger - Klepsch, Held.

(SG) Markt Schwaben – TSV Poing 1:1

Das Duell der Aufsteiger endete mit 1:1 (1:1). „Aufgrund des Spielverlaufs in der zweiten Halbzeit ist der eine Punkt für uns viel zu wenig“, zeigte sich Markt Schwabens Trainer Michael Hieber enttäuscht. „Ich hatte erwartet, dass mehr von Poing kommt. So sind es für uns zwei verlorene Zähler.“ Die Gäste, die in der vergangenen Saison in der A-Klasse ungeschlagen Meister wurden, besaßen früh die Möglichkeit zur Führung. Nino Siebert vergab jedoch einen Strafstoß.

Kurz darauf präsentierte sich Teamkollege Benedikt Obermaier (14.) aus dem Spiel heraus kaltschnäuziger. „Es war ein gravierender Fehler von uns. Wir haben quasi eine Einladung herausgegeben“, so Hieber, der sich kurz vor der Halbzeit über den Ausgleich freute. Innenverteidiger Jakob Maier hatte Nicolai Wagner-Liebetrau mit einem Steckpass in Szene gesetzt. Der Außenverteidiger verwandelte im zweiten Versuch zum 1:1. Nach der Pause sah Hieber „ein Spiel auf ein Tor“ und zwar auf das der Gäste. „Wir waren fortan tonangebend, hatten zwei Hundertprozentige.“ Poings Trainer Stefan de Prato sah dagegen ein „gerechtes Unentschieden, denn wir hatten schon auch unsere Möglichkeiten.“ Trotz Meinungsverschiedenheit müssen beide Aufsteiger faktisch mit einem Punkt zum Auftakt leben.

Markt Schwaben: Silbersack, Tillmann, Wagner-Liebetrau, Wasser, Maier, Brandt, Dremel, Blechinger, Niederdorf, C. Beck, S. Beck - Haase, Kieliszek, Lerch, Meier. Poing: Antelmann, Würz, Feichtmeyer, Obermaier, Schwarz, Blazevic, S. de Prato, Lauri, Hering, Urban, Siebert - Frühholz, Heinsch, Grunwald.