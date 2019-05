Grafing verliert und feiert

So wird eine in Grafing eine Niederlage gefeiert – wenn sie zum Meistertitel führt. Foto: stefan rossmann

von Wolfgang Herfort schließen

Selten dürften sich Grafings Kicker und ihr Anhang dermaßen nach einer Niederlage gefreut haben. Obwohl die Partie beim TSV Hohenbrunn mit 1:2 Toren verloren wurde, stehen die Bärenstädter als Meister und Kreisliga-Aufsteiger fest.

VON WOLFGANG HERFORT

Grafing – Zwischen zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend liegen oft nur Minuten. Wie gestern in Hohenbrunn. Es waren dramatische Minuten. Kurz bevor Schiedsrichter Wilhelm Bloch die Partie beendete, sorgte ein Fallrückzieher des Hohenbrunners Anton Wunder für einen Schock in Grafings Reihen.

Der Ball wurde vom Rücken eines Verteidigers abgefälscht – Hohenbrunn lag 2:1 vorne. Abpfiff. Nach 14 Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Ausgerechnet am vorletzten Spieltag. Der Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger ATSV Kirchseeon dahin. Es drohte ein Endspiel am finalen Spieltag – eben gegen den ATSV. Grafings Spieler waren niedergeschlagen, enttäuscht – wie auch die rund 80 mitgefahrenen Fans. Doch in Kirchseeon wurde noch gespielt. Und dort stand es 2:2. Es begannen Minuten zwischen Hoffen und Bangen. Ein Anruf brachte schließlich Gewissheit: Das Remis hatte dort Bestand. Und löste einen Jubelsturm aus. Mit einem Vier-Zähler-Polster gehen die Grafinger in den letzten Spieltag. Uneinholbar. Erleichterung machte sich breit. Eine Entscheidung am letzten Spieltag würde es nicht mehr geben.

Zum Glück für die Spieler von Trainer Andreas Schmidt. Denn die offenbarten in Hohenbrunn ein ziemlich dünnes Nervenkostüm. Die Partie schien an den Gästen vorbei zu laufen. Als Hohenbrunn auch noch in Führung ging (19.), drohte eine Verschiebung der Meisterfeier. Zwar gelang kurz nach der Pause der 1:1-Ausgleich durch Bernhard Hilger (48.), doch weitere Hochkaräter blieben ungenutzt. Im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem Hohenbrunner Keeper ließen Florian Sauer und Alex Ziemba jeweils die notwendige Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Zwei Minuten vor Ende Elfmeter für die Gastgeber. Konstantin Lanzl parierte, war für Sekunden der Held der Partie. Bis die 92. Minute kam und der Glückstreffer, der Hohenbrunn den Sieg und damit den Klassenerhalt sicherte. Grafings Enttäuschung währte nicht lange. Als die Nachricht vom Kirchseeoner Remis kam, stand fest, es wird eine lange Nacht im Grafinger Stadionstüberl werden.