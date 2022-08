TSV Grafing löst Drittvertretung auf

Von: Julian Betzl

Bittere Neuigkeiten für den TSV Grafing: De Fußballer melden ihre dritte Mannschaft ab. © Christian Riedel

Trotz der großen Motivation muss der TSV Grafing seine dritte Mannschaft abmelden. Mit 40 Spielern sind keine drei Mannschaften zu stemmen.

Mit viel Vorfreude waren die Fußballherren der Grafinger Dritten nach ihrem historischen Aufstieg in die B-Klasse vor einem Monat in die Saisonvorbereitung gestartet. Nur eine Woche vor dem Ligastart musste die Abteilungsführung der Bärenstädter die Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. „Wir mussten schon alle Vorbereitungsspiele wegen Personalknappheit absetzen“, erklärt der Technische Leiter des TSV, Jürgen Daser, auf Nachfrage der EZ. Ein Dutzend Studenten stünde bis Frühjahr nicht mehr zur Verfügung, dazu kämen einige Langzeitverletzte. Ein geregelter Spielbetrieb sei nicht zu gewährleisten gewesen, so Daser. „Mit etwa 40 Leuten kannst du keine drei Mannschaften auffangen. Es ging nicht anders. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“ TSV Grafing löst Drittvertretung auf. Mit viel Vorfreude waren die Fußballherren der Grafinger Dritten nach ihrem historischen Aufstieg in die B-Klasse vor einem Monat in die Saisonvorbereitung gestartet. Nur eine Woche vor dem Ligastart musste die Abteilungsführung der Bärenstädter die Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden.

