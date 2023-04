„Laufen unseren vergebenen Chancen hinterher“ – Landkreisvertreter glücklos: Nur Grafing II siegt

Nachbarn im Laufduell: Nachdem (rechts) Kasim Alezdin mit seinen Moosachern den Frühstart verpasst hatte, lief (links) Michael Maisch mit dem effektiveren TSV Grafing II als klarer Derby-Sieger über die Ziellinie. © stefan rossmann

Während die Reserven des SC Baldham-Vaterstetten und TSV Zorneding leer aus gingen, konnte der TSV Grafing II siegen. Die weiteren Ergebnisse der A-Klasse München 6 im Überblick.

TSV Grafing II – TSV Moosach 4:1

Recht klar besiegte der TSV Grafing II im Lokalderby den TSV Moosach. Doch eine solch deutliche Angelegenheit sei das Spiel laut Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner beileibe nicht gewesen. „Aber so ist Fußball. Abhaken.“

Gleich in der Anfangsphase hätte seine Mannschaft nach drei guten Chancen führen müssen, doch stattdessen traf die Heimelf durch Marinus Kinzl zum 1:0 (20.). „Und das 2:0 resultierte aus einem Kullerball“, klagte Werner über den Treffer von Felix Richter (22.), dem wiederum Kinzl bald darauf das 3:0 folgen ließ (27.).

„Und dann laufen wir unseren vergebenen Chancen hinterher“, trauerte Werner der verpassten Führung in der Startphase nach. Immerhin sorgte Kristian Zirdum mit dem 3:1 vor dem Seitenwechsel noch für Hoffnungen auf Moosacher Seite (44.). Die zweite Halbzeit verlief dann total offen. „Grafing hatte dann noch genau eine Chance und diese genutzt“, lobte Werner die Grafinger Effektivität durch Sebastian Weiland (89.). Moosach rückte durch die Niederlage und dem überraschenden Sieg von Waldtrudering II in Zorneding noch näher an die Abstiegsränge. (arl)

TSV Grafing II: Lanzl, Bauer M., Khun, Dizdarevic, Djumsiti, Maisch, Pannemann, Bauer D., Brauckmann, Richter, Kinzl, Ühlein, Ziemba, Heuermann, Weiland. TSV Moosach: Vukovic, Hauser, Möltner, Popovic, Holzwart, Zirdum, Mäusl, Stürzer, Santic, Weidmann, Alba Bataller, Traore, Alezdin, Wagner.

SV Dornach II – SV Bruck 1:1

Das Brucker Gastspiel startete früh mit einer groben Situation, in der Dornachs Zimmermann mit offener Sohle in seinen Gegenspieler grätschte und dafür direkt eine Zeitstrafe kassierte. Die zehn Minuten Überzahl wusste Bruck zu nutzen: Nach einer Ecke von Dornach schaltet SVB-Spielertrainer Thomas Schwarzenbauer schnell um und leitet einen Konter ein. Einen Pass von der Grundlinie musste Antonios Bellos nur noch zur Führung einschieben (27.).

„Wie wir es eigentlich gern haben, versuchte Dornach das Spiel zu machen und hatte entsprechend viel Ballbesitz“, analysierte Brucks Kilian Emmerig die Folgezeit. Bruck hatte zwar die besseren Offensivaktionen, wurde in der 95. Minute allerdings von einem Dornacher Fallrückziehertor zum 1:1 Endstand eiskalt erwischt. (pso)

Bruck: Heiler, Vollmayer, Weigl, Emmerig, Schwarzbauer, Golla, Thymnioulas, Ritterswüden, Beck, Bellos, Kammerloher; Körner.

SC Baldham-Vaterstetten II – TSV Haar 0:4

Die Reserve des SC Baldham-Vaterstetten hat gegen den Tabellenzweiten TSV Haar eine deutliche 0:4-Heimniederlage einstecken müssen. „Wir konnten dem Haarer Offensivbollwerk nichts entgegensetzen“, fasste SCBV-Coach Thomas Englert kurz und knapp zusammen.

„Wir hatten nach vorne keinerlei Entlastung und selbst keine Torgefahr. Wir waren spielerisch total unterlegen, hatten keine Chance.“ Der Treffer zum 0:1-Rückstand (28.) fiel nach einem Freistoß. „Das lief etwas unglücklich“, so Englert. Bei den weiteren Gegentoren (37., 67., 70.) waren die Platzherren „immer ein bisschen zu spät und zu nachlässig“, sodass die Haarer Offensive ihre Stärken problemlos ausspielen konnte. „Es war einfach zu wenig von uns“, erklärte Englert. (fhg)

SCBV II: D. Schmidt, Hild, Wiester, Kuhle, Nergert, Gizzi, M. Schmidt, Vollmer, Deutschmann, Sassenbach, Paul - Dörfler, Nass, Jungk, Tache.

TSV Zorneding II – TSV Waldtrudering II 1:2

Für die Reserve des TSV Zorneding gerät der Aufstieg allmählich in weite Ferne. Die Zornedinger verloren gegen Waldtrudering II und büßten wichtige Zähler im Kampf um die vorderen Plätze ein. „Eigentlich könnte man die Saison jetzt abhaken. Aber wenn Haar noch Punkte lässt, haben wir vielleicht doch noch eine Chance“, hofft Trainer Rudolf Riedl.

Gegen Waldtrudering waren die Zornedinger in der ersten Hälfte deutlich unterlegen und konnten sich bei Torhüter Benedikt Hartl bedanken, dass es zur Halbzeit nur 0:1 (39.) stand. Pascal Dornstädter (48.) traf kurz nach dem Seitenwechsel ins lange Eck und bescherte den Platzherren einen optimalen Start in Durchgang zwei. Kurz vor Schluss bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den sie verwandelten (87.) und so den Zornedinger Aufstiegshoffnungen einen Tiefschlag verpassten. (fhg)

Zorneding II: Hartl, Gerdemann, Kaiser, Eberhardt, Holzmann, Gehart, Hartinger, Hörmann, Dornstädter, Hahn, Duwel - Engstler, Stadler, Steinmaier, Englmann, Kokollari.