Grafinger Rückschlag: Müder Auftritt gegen feurige Schwaben

Teilen

Harter Zweikampf: Der TSV Grafing im Kampf um den Ball. © Christian Riedel

Die SG Markt Schwaben hat für eine Überraschung gesorgt und bei Aufstiegsaspirant TSV Grafing deutlich mit 4:0 (3:0) gewonnen.

Grafing – „Wir konnten heute all das umsetzen, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat“, freute sich Gästetrainer Michael Hieber nach der Partie. Die Markt Schwabener, die nach der Winterpause enttäuschend in die Rückserie gestartet waren, gingen durch Felix Blechinger (28.) in Führung.

Der Offensivspieler stand nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten richtig. Ein Doppelpack von Fabrizio Brandes (34., 39.) stellte noch vor der Pause die Weichen auf Auswärtssieg. „Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben alles reingeworfen und sind sehr mutig aufgetreten“, lobte Hieber sein Team. Ein Eigentor von Grafings Stefan Hertlein (67.) war der statistische Schlusspunkt einer recht einseitigen Begegnung.

„Von uns war das heute gar nichts, vor allem in Sachen Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft. In der ersten Hälfte waren wir praktisch nicht auf dem Platz. Wir müssen im nächsten Spiel dringend ein anderes Gesicht zeigen“, sagte TSV-Trainer Alexander Salem nach dem Grafinger Rückschlag im Aufstiegskampf. (fhg)

Grafing: Pfeifer, Hertlein, Ja. Oswald, Gebele, Ladner, Jo. Oswald, Hilger, Saißreiner, F. Keller, Urban, C. Keller - Djumsiti, Bauer, Faßrainer, Kippes. Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Beck, Wasser, Wagner, Zhyvotov, Lerch, Dremel, Behrami, Blechinger, Brandes - Beck, Brandt, Maier, Meier, Kinne.