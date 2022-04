TSV Grafing zu harmlos- Drei Gegentore in drei Minuten

Von: Wolfgang Herfort

Robert Haseitl nahm kein Blatt vor den Mund. © Stefan Rossmann

Die Fußballerinnen des TSV Grafing haben mit 0:4 bei der SG Otterfing/Holzkirchen verloren. Schon in der ersten Hälfte war die Partie entschieden.

Nach den vergangenen Spielen raufte sich Robert Haseitl, Trainer der Grafinger Fußball-Damen, nicht selten die Haare. Unnötig wurden Punkte verschenkt, stets knapp verloren. „Diesmal war’s nach 45 Minuten schon nicht mehr eng“, erklärte er nach der Partie in Holzkirchen mit einem kräftigen Schuss Sarkasmus. Denn zur Pause waren die Punkte bereits verteilt, die Gastgeberinnen führten mit 4:0.

Die SG war besser ins Spiel gekommen, „aber alles, was sie versuchten, ging daneben“, so Haseitl, „drüber, oder Katrin Metzner hat’s gehalten“. Ein Sololauf, „den man so nicht gestatten darf“, brachte dann das 1:0 für die SG Otterfing (11.). „Wir konnten uns dann befreien und spielten nicht schlecht nach vorne, hatten auch Abschlüsse, die jedoch nichts Zählbares einbrachten.“

Was dann geschah, „kann ich nicht erklären“, sagte der Grafinger frustriert: „Drei Gegentore in drei Minuten haben sie uns eingeschenkt. Es herrschte totale Schockstarre.“ Allerdings fingen sich die Grafingerinnen in der Pause. „Sie haben sich noch mal aufgerappelt und vernünftig gekickt.“ Zwar gelangen noch ein paar Schüsse aufs gegnerische Tor, „aber meist zu harmlos“. Bei weiteren Chancen der Gastgeberinnen war Grafing im Glück. Entweder verhinderte die Latte eine höhere Niederlage, oder Torhüterin Metzner war mit einer Glanzparade zur Stelle. (Wolfgang Herfort)

SG Otterfing/Holzkirchen – TSV Grafing 4:0

Grafing: Katrin Metzner, Anna Teuschler, Sandra Seibold, Lena-Marie Hemmers, Franziska Wieser, Elisabeth Oswald, Julia Brandl, Eva Bürgmayr, Lena Huber, Sandra Moleh, Maria Riedl – Andelika Matijevic, Katharina Maier, Hanna Friedl, Svenja Geiling.