Frauenfußball kompakt: Grafing leistet Schützenhilfe – Markt Schwabens Vorsprung wächst

Sah das beste Spiel seiner Elf in dieser Saison: Grafings Coach Robert Haseitl. © sro

In der Frauen-Kreisliga konnte die SpVgg Markt Schwabener Au ihren Vorsprung ausbauen. Derweil geht der Lauf der Baldhamer-Damen weiter.

TSV Turnerbund Mün. – TSV Grafing 2:2

Entgegen der pessimistischen Prophezeiung von Trainer Robert Haseitl holten die Damen des TSV Grafing doch sehr überraschend einen Zähler beim TSV Turnerbund. „Das war unser bestes Saisonspiel. Das war durch die Bank bockstark“, lobte der Trainer seine Mannschaft überschwänglich.

Zudem stand mit Alina Vogel eine überragende Torhüterin zwischen den Pfosten der Gäste. Hanna Hüttemann traf für die Grafingerinnen mit einem satten Freistoß zum 0:1 (13.). Nach dem Ausgleich von Franziska Kriegel (20.) schloss Johanna Garnreiter eine schöne Kombination mit dem 1:2 ab (44.). Turnerbund-Torjägerin Sheeva Seyfi egalisierte aber noch zum insgesamt gerechten 2:2-Remis (65.). (arl)

Grafing: Vogel, Teuschler, Hüttemann, Seibold, Cuka, Bürgmayr, Riedl, Oswald, Garnreiter, Moleh, Köll, Brandl.

SpVgg Markt Schwabener Au – FC Teutonia München 2:0

Sechs Punkte fehlen den Markt Schwabener Fußballerinnen noch zu ihrem Glück. Weil die Konkurrenten TSV Haar (2:2 in Taufkirchen) und vor allem Turnerbund überraschend gegen Kreis-Rivale Grafing patzten (2:2), reichen der SpVgg nun aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen den Turnerbund zwei Siege aus den restlichen vier Spielen zur Kreisliga-Meisterschaft und dem daraus resultierenden Aufstieg in die Bezirksliga. SpVgg-Cheftrainer Matthias Reiter war ebenfalls überrascht.

„Aber wir haben ja selbst gesehen, wie schwer es sein kann gegen Grafing zu spielen“, erinnert er sich an das 1:1 in der Hinrunde und versprach lachend: „Sollte am Ende der Punktverlust von Turnerbund gegen die Grafinger entscheidend für unseren Aufstieg sein, werden wir uns selbstverständlich erkenntlich zeigen.“

Im Heimspiel gegen Teutonia mussten sich die Markt Schwabenerinnen aber lange mühen, bis der Knoten platzte. „Das waren hart erkämpfte, verdiente drei Punkte. Wir haben uns über die gesamten 90 Minuten sehr schwer getan“, erklärt Reiter.

Vor allem im Mittelfeld habe man keinen Zugriff bekommen, weil sein Team zu große Lücken ließ. Die Führung fiel aber unter tatkräftiger Mithilfe der Gäste, die nach einer Ecke von Laura Staudigl den Ball ins eigene Netz „klärten“ (37.). In der Nachspielzeit eroberte Eva Schmitt geschickt den Ball und passte uneigennützig quer auf Johanna Gaubatz, die nur noch zum 2:0 einschieben musste (90.+1). (ola)

Markt Schwaben: Schreil, Bajraktari, Eberherr, Gaubatz, Liebelt, Stohr, L. Schmitt, Bauer, Weber, Staudigl, E. Schmitt; Wagner, Strosing.

TSV Eintracht Karlsfeld – SC Baldham-Vaterstetten 0:1

Der Lauf der Baldham-Vaterstettener Fußball-Frauen geht weiter. Mit dem 1:0 (1:0) in Karlsfeld feierten sie damit nicht nur ihren dritten Erfolg in Serie, sondern blieben erneut ohne Gegentor. Seit gut 180 Spielminuten hält das Abwehrbollwerk des SCBV inzwischen die Null. „Die Mädels haben gerade richtig Lust, diese Serie auszubauen. Das ist eine zusätzliche Herausforderung für uns“, sagte Trainer Stefan Schunck.

Der Treffer des Tages fiel bereits in den Anfangsminuten, als Lea Filardi (3.) nach einer Balleroberung einnetzte. Für die SCBV-Frauen war es zugleich ein enorm wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Sie katapultierten sich damit in der Tabelle aus der unmittelbaren Gefahrenzone und rangieren nun mit sieben Zählern Vorsprung auf den Abstiegsplatz im Mittelfeld der Liga. (fhg)

SC Baldham-Vaterstetten: Henkel, Fenchl, Weinehl, Kreißl, Sieger, Sarfert, Buck, Maier, Filardi, Haage, von Stein - Lorenz.