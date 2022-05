Ab sofort alles Zugabe

Von: Olaf Heid

Blick voraus aufs Saisonende: Grafings Trainer Michael Bergmann. © Christian Riedel

Grafing sichert sich gegen Traunstein den Klassenerhalt.

Grafing – Mit einem Doppelpack binnen 22 Stunden gegen den SBC Traunstein haben die Handballmänner des TSV Grafing ihren Endspurt in der Bezirksoberliga eingeläutet. Während es für die Truppe von TSV-Trainer Michael Bergmann im Chiemgau eine 20:21 (10:8)-Schlappe gab, revanchierte sie sich tags darauf mit einem 27:19 (11:12)-Erfolg.

Im ersten Vergleich „waren wir im Angriff so schlecht“, sagte Grafings Abteilungsleiter Thomas Ernst kopfschüttelnd. „Die Deckungsarbeit war gut, aber wir haben uns vorne nie richtig absetzen können.“ Zu viele leichte Ballverluste, zu viele ausgelassene Chancen prägten in Traunstein das TSV-Spiel, das sich daheim auch eine Hälfte ähnlich präsentierte. „Wir hatten Chancen ohne Ende – und liegen zur Pause sogar hinten“, so Ernst weiter.

Nach Aussprache bessere Leistung des TSV

Doch nach einer Aussprache in der Kabine folgte eine bessere Vorstellung des Bergmann-Teams. „Auf einmal sind wir im Rückraum mit Power durchgegangen. Wir sind ins Rollen gekommen.“ Der Unterschied sei schwer zu erklären. „Keine Ahnung, ob der Pausentee gut war“, sagte der Grafinger Handballchef lachend, der selber zweimal traf und sich über einen 27:19-Erfolg freute. Damit hat der TSV das Saisonziel, den sicheren Klassenerhalt, erreicht. Es fehlt nur noch das letzte Ligaspiel um den BOL-Titel gegen Vaterstetten. Mögliche Aufstiegsspiele danach wären aber, so Ernst, „eine coole Erfahrung“.

Grafing: Raphael Stein (im Tor), Thomas Grünwald (3), Lukas Krüger (1), Thomas Ernst (2), Markus + Michael Löw (je 2), Martin Fischbacher, Andreas Skaletz, Luka-Ben Tuchard (7), Kilian Gassner, Alexander Gnadl, Kilian Bumke (1), Max Skladanowski (9/2).