„Niederlage hochverdient“: TSV Grafing und SC Baldham-Vaterstetten mit Fehlstart in Kreisliga

Von: Wolfgang Herfort

Der TSV Grafing unterlag am Sonntag dem FC Teutonia mit 2:5. © S. Hecken

Den ersten Spieltag in der Kreisliga hatten sich der TSV Grafing und der SC Baldham-Vaterstetten sicherlich anders vorgestellt. Beide Mannschaften verloren ihr Auftaktspiel deutlich.

Es war wahrlich nicht der erhoffte Saisonauftakt für Grafings neuen Frauen-Trainer Maximilian Burgis gewesen. Dabei hatten seine Kreisliga-Schützlinge die passende Antwort auf die Führung der Münchnerinnen (12.) schnell parat. Nahezu postwendend glich Katharina Maier zum 1:1 aus (16.).

FC Teutonia - TSV Grafing 5:2

Doch eine kurze Phase vor der Pause in dieser ersten Kreisligapartie genügte den Gastgeberinnen, um Nägel mit Köpfen zu machen. Sie schnürten einen beeindruckenden Dreierpack (43./45./45.+3), der den Grafingerinnen alle Hoffnung raubte, zu einem gelungenen Auswärtsstart zu kommen.

Maria Riedl verkürzte zwar auf 2:4 (70.), doch für den Schlussakkord waren wieder die Teutonia-Frauen zur Stelle – 5:2 (90.+2). Die nächste Aufgabe erwartet die Grafingerinnen am kommenden Sonntag bei der DJK Pasing, die ihre ersten Punkte am grünen Tisch erzielte. Gegner Solln trat nämlich nicht zum Duell an. (Wolfgang Herfort)

TSV Grafing: Moleh, Teuschler, Hüttemann, Maier, Bürgmayr, Riedl, Brandl, Garnreiter, Köll, Wieser, Aristides - Hemmers, Geiling, Nave, Brambarova.

SC Bogenhausen – SC Baldham-Vaterstetten 6:0

Die Fußball-Frauen des SC Baldham-Vaterstetten haben zum Auftakt in die neue Kreisliga-Spielzeit eine deutliche Auswärtsniederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Stefan Schunck unterlag beim spielstarken SC Bogenhausen mit 0:6 (0:4) Toren.

„Die Niederlage war hochverdient. Die gegnerische Mannschaft hat sich im Sommer mit guten Spielerinnen verstärkt“, gab Stefan Schunck zu Protokoll. „Wir haben leider zwei Spielerinnen (Anna Kreissl und Michaela Buck, Anm. d. Red.) mit einer solchen Qualität verloren. Das werden wir auch im weiteren Saisonverlauf nur schwer auffangen können.“

Gegen Bogenhausen rückten gleich mehrere Juniorinnen in den Kreisliga-Kader der SCBV-Frauen auf. Letztlich war gegen das Team aus der Landeshauptstadt jedoch nicht viel zu holen. Trotz einem halben Dutzend an Gegentreffern (6.,17., 32., 37., 75., 78.) zeigte sich Schunck im Anschluss an die Auftaktpartie kämpferisch im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben.

„Wir werden nicht aufgeben und alles versuchen, um die Klasse zu halten. Wir haben als Team großen Spaß zusammen. Das wird sich nicht ändern“, ist Baldhams Coach überzeugt. Am kommenden Sonntag, steht nun das erste Heimspiel im Vaterstettener Sportzentrum gegen den TSV Turnerbund München auf dem Programm. (Florian Hennig)

SC Baldham-Vaterstetten: Henkel, Schunck, Fenchl, Hegel, Klinger, Krauß, Sarfert, Maier, Filardi, Haage, Tsola - Sieger, Finzel, von Stein, Zalmai.