TSV Grafing will den Negativ-Trend stoppen - SG Markt Schwaben formstark - FCE-Spiel verlegt

Von: Wolfgang Herfort

Will den Negativ-Trend stoppen: Grafings Trainer Alexander Salem © Stefan Rossmann

Für den TSV Grafing zählen nur drei Punkte, soll der Negativ-Trend gestoppt werden. Die SG Markt Schwaben befindet sich hingegen in guter Form.

TSV Grafing – TSV Waldtrudering Di. 19:30

Hätte man nicht das Ergebnis gewusst, man hätte denken können, Grafing habe beim SV Zamdorf gewonnen. Zumindest schwärmte Alexander Salem vom Auftritt seines Kreisliga-Teams – trotz der 1:3-Pleite. Daheim dürfte der Trainer sich diesmal mit einer optisch ansprechenden Leistung seiner Elf nicht zufrieden geben. Zumal die Gäste zu der Kategorie gehören, die man in der Endabrechnung hinter sich lassen möchte. Einen Schönheitspreis wollen die Grafinger nicht gewinnen. Es gilt: Nur ein Dreier zählt auf dem Weg zum Klassenerhalt. Ginge auch diese Partie verloren, würden sie ein kleines Jubiläum „feiern“: Es wäre das zehnte Spiel in Folge, ohne ein Erfolgserlebnis. (Wolfgang Herfort)

SG Markt Schwaben – TSV Moosach Di, 20.00

Es läuft bei der SG Markt Schwaben. Zwei eigene Siege ohne Gegentreffer und ein schwächelnder Konkurrent aus Haar hievten die Schwabener auf den zum direkten Aufstieg verhelfenden zweiten Tabellenrang. Diesen möchte die Elf von Trainer Michael Walther mit einem Sieg gegen den TSV Moosach festigen. Der Kontrahent hatte zuletzt spielfrei, tabellarisch geht für den ehemaligen Landesligisten um Trainer Günther Lehner weder nach Süden noch nach Norden noch etwas. Eine freiwillige Punktevergabe nach Markt Schwaben erfolgt aber nicht, allein schon aus Fairnessgründen. (Christian Scharl)

FC-Ebersberg-Spiel verlegt

Die Kreisklassen-Partie des FC Ebersberg bei der SpVgg Höhenkirchen findet eine Woche später statt als geplant. „Höhenkirchen hat bei uns angefragt und wir haben einer Spielverlegung zugestimmt. Die Gründe kenne ich nicht“, sagte Ebersbergs FC-Spielertrainer Dominik Pries. Beide Teams bestreiten ihre Englische Woche also mit einer Verzögerung, sie treffen erst am nächsten Donnerstag (31. März, 20 Uhr) aufeinander. Zuvor fordert der FCE am Sonntag den TSV Grasbrunn heraus. (fhg)