Führung verspielt, aber einen Punkt gerettet: Punkteteilung zwischen Poing und Grasbrunn

Nach einer Ecke steigen zwei Poinger Spieler zum Kopfball hoch. © Max Ziegler

Der TSV Poing hat beim TSV Grasbrunn zum Auftakt der Rückrunde in der Kreisklasse 6 einen Punktgewinn verbucht.

Poing – Bis kurz vor Schluss sah es sogar nach einem Auswärtssieg aus. Letztlich trennten sich beide Teams mit 2:2 (0:2). „Mit dem Unentschieden können wir gut leben. Immerhin haben wir nicht verloren“, so Poings Spielertrainer Stefan de Prato, dessen Mannschaft nach einem Eckball durch Daniel Graßnick (40.) in Führung gegangen war.

Benedikt Obermaier (53.) erhöhte per Strafstoß sogar auf 2:0. Nach dem unmittelbaren Grasbrunner Anschlusstreffer (56.) rettete der TSV Poing die Führung noch bis in die Schlussphase, ehe der Druck der Gastgeber doch zu groß wurde und zum Ausgleich (86.) führte. „Wir können trotzdem zufrieden sein. Es war verdammt schwer und ungewohnt, mal wieder auf Rasen zu spielen“, so de Prato, der nach überstandener Verletzungspause erstmals seit September wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand. (Florian Hennig)

Poing: Antelmann, Graßnick, Feichtmeyer, F. Bobaj, P. Bobaj, G. Bobaj, Sadric, Lauri, Adler, Hering, Siebert - Frühholz, Würz, Heinsch, Kraus, Sadric.