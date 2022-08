TSV-Torhüter knipst: Fischer rettet Ebersberg II einen Punkt in Haar

Von: Julian Betzl

Kann‘s vorne und hinten: Florian Fischer. © TSV Ebersberg

Dass man sich als zuletzt so kriselnder Absteiger mit einem 1:1-Remis beim letztjährigen Aufstiegsaspiranten in der neuen Liga anmeldet, sei laut Manuel Markio „gar nicht so verkehrt“ gewesen.

Ebersberg – Der Übungsleiter des TSV Ebersberg II wunderte sich nur, dass bei derart vielen Torchancen auf beiden Seiten lediglich zwei Treffer in Haar fielen.

Der erste allerdings für die Heimelf und zu einem „ärgerlichen Zeitpunkt“ aus Eber-Sicht, kurz vor dem Pausenpfiff. „In der zweiten halbzeit hatten wir dann mehr Spielanteile und Torchancen“, freute sich Markio zunächst über das Ausgleichstor durch den eingewechselten, gelernten TSV-Torhüter Florian Fischer (69.). „Flo hat schon in der C-Klassen-Mannschaft Stürmer gespielt, ist riesengroß und geht dahin, wo‘s wehtut. Den werde ich wohl noch öfter bringen.“ Defensive Leichtsinnigkeiten wie sie seine Abwehrreihe in der Folgezeit vermehrt einstreute, möchte Markio indes nicht mehr sehen. (bj)

Ebersberg II: Keinholz, Giglinger, Häußler, Erhard, Steppan, Winkler, Chirco, Hartl, A.Niedermaier, Schedo, Skowronek; Schmidmaier, Müller, Gröninger, F.Fischer, Schlesinger, Stärk.