A-Klasse 6: Moosacher Moral wird im Derby belohnt – Eber-Reserve strotzt vor Selbsvertrauen

Teilen

Dem Ausfallschritt von Forstinnings Elliot Eberspächer (vorne) gingen die Baldhamer (grün) um Patrick Nergert (hinten) und Lukas Sassenbach nicht auf den Leim und freuten sich am Ende über einen 3:0-Arbeitssieg. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

In der A-Klasse 6 hat der SV Bruck eine 0:3-Führung noch verspielt. Die Reserve von Zorneding schlägt die des TSV Grafing. Die zweite Mannschaft des TSV Ebersberg holt einen Auswärtssieg.

TSV Moosach bei Grafing - SV Bruck 3:3

Moosach – Der TSV Moosach spielt bislang eine durchwachsene Saison, aber die Moral in der Mannschaft ist offenbar intakt. Im Heimspiel gegen den SV Bruck starteten die Moosacher eine furiose Aufholjagd und kamen nach einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand noch zu einem 3:3 (0:2). „Für uns war es ein gewonnener Punkt. Die Mannschaft hat sich gegen die drohende Niederlage aufgebäumt und alles in die Waagschale geworfen, läuferisch und kämpferisch“, sprach Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner ein großes Kompliment ans Team aus.

Für die Gäste lief die Partie zunächst in die richtige Richtung. Nach einem Freistoß drückte Spielertrainer Thomas Schwarzbauer (31.) den Ball am langen Pfosten über die Linie. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Maximilian Beck (44.) auf 2:0. „Offenbar hat der Trainer in der Pause den richtigen Ton getroffen“, so Werner.

SV Brucks-Kilian Emmerig: „Wir sind enttäuscht, dass wir das aus der Hand gegeben haben“

Die Worte von Coach Nedo Tomic benötigten jedoch eine gewisse Anlaufzeit. Moosachs Defensive konnte einen Ball nicht entscheidend klären und der SV Bruck machte dort weiter, wo er aufgehört hatte: Schwarzbauer (54.) reagierte am schnellsten–0:3. Es folgten die zwei Minuten des Bernhard Mäusl (56., 57.). Erst verwandelte der Moosacher einen Freistoß direkt, dann traf er mit einem Distanzschuss zum 2:3. Plötzlich war die Partie wieder spannend und die Platzherren bemüht, dem schon verloren geglaubten Spiel eine positive Wendung zu geben. Letztlich wurde der TSV für seinen Aufwand belohnt. Kristian Zirdum (82.) traf aus dem Gewühl zum 3:3-Endstand und schockte den SVB.

„Wir sind ziemlich enttäuscht, dass wir das aus der Hand gegeben haben. Wir fragen uns, wie wir es geschafft haben“, sagte Brucks Kilian Emmerig enttäuscht. Der TSV Moosach hingegen wurde für seine tolle Moral mit einem Punkt belohnt. (fhg)

Moosach: Vukovic, Hauser, Pisonic, Saban, Zirdum, Mäusl, Sengün, Wagner, Santic, Kamara, Alba Bataller - Traore, Möltner, Holzwart, Steinbrück.

Bruck: Heiler, Hilger, Weigl, Emmerig, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Golla, Beck, Bellos, Kammerloher - Riiterswürden.

TSV Zorneding II – TSV Grafing II 2:1

Die Reserve des TSV Zorneding hat sich nach vier sieglosen Partien in der A-Klasse 6 zurückgemeldet. Das Team von Rudolf Riedl bezwang den TSV Grafing II mit 2:1 (0:0) und sendete damit ein Lebenszeichen im Rennen um die vorderen Plätze. „Wir haben Grafings kampfbetontes Spiel von der ersten Minute an angenommen und endlich wieder die notwendigen Tugenden an den Tag gelegt“, sagte Zornedings Trainer nach der Begegnung.

Grafinger Anschlusstreffer kommt zu spät

Die Hausherren waren nach einem kapitalen Grafinger Abwehrschnitzer in Führung gegangen. Pascal Dornstädter (61.) musste den Ball nur noch über die Linie drücken. „Danach mussten wir aufmachen und alles nach vorne schmeißen. Wir sind selbst Schuld an der Niederlage“, sagte Gästecoach Quirin Kistler.

Zornedings Korbinian Rieder (89.) nutzte in der Schlussphase seinen Freiraum, marschierte über die linke Seite in die Tiefe und traf zum 2:0. Grafings Anschlusstreffer durch Tim Mosch (90.), der per Distanzschuss in den Winkel erfolgreich war, kam für die Gäste zu spät. (fhg)

Zorneding II: Pohn, Grillmayer, Gerdemann, Ziepl, Holzmann, Freihaut, Gehart, Kolbe, Dornstädter, Hartinger, Tieking - Englmann, Höger, Rieder, Kapfelsperger.

Grafing II: Schwaiger, Seifert, Oswald, Mosch, Hilger, Lazarus, Pannemann, Dizdarevic, Major, Brauckmann, Kobrow - Bauer, Djumsiti, Weiland, Heuermann, Kraus.

SC Baldham-Vaterstetten II – VfB Forstinning III 3:0

Alles andere als ein Selbstläufer war die Partie der Baldham-Vaterstettener Reserve gegen den Tabellenletzten aus Forstinning. „Der VfB hat uns alles abverlangt, das Glück war auch auf unserer Seite. Das Ergebnis war auf alle Fälle deutlicher als der Spielverlauf“, lobte SCBV-Trainer Thomas Englert den Kontrahenten, für den die Tabellenlage trotz aller geflochtenen Kränze immer schwieriger wird. Sechs Punkte Differenz zu den Nichtabstiegsrängen muss das Team von Trainer Mansbarth mittlerweile schon überbrücken. Für Baldham II trafen Lukas Sassenbach (17.) und Tobias Blichmann (83.). Der VfB steuerte ein Eigentor durch Elliot Eberspächer bei (68.).

SCBV II: Faust, Andre, Nergert, Kuhle, Mundle, Rooshani, Sassenbach, Musil, Deutschmann, Nass, Wahid, Kaiser, Blichmann, Schmidt, Herzig, Mayer.

VfB III: Parteli, Zier, Eilers, Heindl, Schieber, Engelhardt, Baier, Brummer, Riepl, Brandes, Eisenreich, Eberspächer, Aloi, Hitzlsperger, Eicher. (arl)

TSV Waldtrudering II – TSV Ebersberg II 1:2

Der TSV Ebersberg II hat seinen Lauf fortgesetzt. Die Kreisstädter kamen beim TSV Waldtrudering nach einem 0:1-Rückstand zurück und drehten die Partie in ein 2:1 (1:1) um. „Es war kein einfaches Spiel. Aber wir haben aktuell großes Selbstvertrauen, wir glauben an uns und machen auch nach einem Gegentor weiter“, so Ebersbergs Spielertrainer Manuel Markio.

Nach dem Rückstand (16.) hatte Lukas Schedo (33.) noch vor der Pause für den Ausgleich gesorgt. Markio (82.) selbst war dann in der Endphase nach einem Eckball zur Stelle und markierte den Siegtreffer. „Im vergangenen Jahr hätten wir so ein Spiel noch verloren“, erinnerte sich Markio an die Abstiegssaison aus der Kreisklasse. Inzwischen ist die Reserve des TSV Ebersberg seit sieben Spielen ohne Niederlage. Mit nur einem Zähler Rückstand auf den zweiten Tabellenrang hat der TSV aktuell eine gute Ausgangslage für den direkten Wiederaufstieg. (fhg)

Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Häußler, Häusgen, Stärk, Winkler, Gockner, A. Niedermaier, Schedo, Weigl, Skowronek - Markio, Hartl, Schlesinger, S. Niedermaier