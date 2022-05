TSV Moosach: Negativlauf setzt sich fort - „Es müssen jetzt dringend Punkte her“

Der TSV Moosach befindet sich in einer sportlichen Talfahrt. © Christian Riedel

Die Talfahrt des TSV Moosach in der A-Klasse geht unaufhaltsam weiter. Die Schwarz-Gelben unterlagen in Haar mit 0:2 (0:0).

Haar - „Ich kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen, sie haben alles versucht“, sagte Abteilungsleiter Jürgen Werner. Bis Mitte der zweiten Halbzeit hielten die Moosacher die Null, dann sah Kapitän Michael Hainthaler wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (66.). Kurz darauf stocherten die Gastgeber den Ball nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum über die Torlinie – 1:0 (68.).

Von diesem Doppelschock erholte sich Moosach in Unterzahl nicht mehr, stattdessen traf Haar in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand (90.+2). Für den TSV Moosach war es bereits die siebte Niederlage am Stück. Die Mannschaft von Günther Lehner rutscht damit immer tiefer in Richtung Tabellenkeller und kommt den Abstiegsrängen als Tabellenzehnter inzwischen gefährlich nahe. „Es müssen jetzt dringend Punkte her, aber von Aktionismus halten wir hier nichts“, spricht Werner dem Trainer und der Mannschaft sein Vertrauen aus. Zumindest die Ergebnisse sollten sich aus Moosacher Sicht aber bald ändern, um den Verbleib in der A-Klasse zu sichern. (fhg)

Moosach: Hoffmann, Alba Bataller, Traore, Hainthaler, Goblitschke, Wagner, Mäusl, Bruckmoser, Stürzer, Höher, Holzwart - Schmid, Niebler, Calderaro Papa.