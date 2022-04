„Da brennt’s“: Moosach-Trainer Günther Lehner freut sich auf brisantes Derby gegen SV Bruck

Von: Wolfgang Herfort

Weiß, worauf es im Derby gegen den SV Bruck ankommt: Moosachs Trainer Günther Lehner. © Manfred Neueder (Archiv)

Am Dienstagabend (20 Uhr) empfängt der SV Bruck den TSV Moosach in der A-Klasse 6. Trainer Günther Lehner freut sich auf das Derby.

„Klar, das ist absolut ein Derby, da brennt’s.“ Günther Lehner weiß genau, was ihn und seine Moosacher heute in Bruck erwartet. Nach nur einem Tag Pause das nächste Duell, aber er kennt sein Team, das „lieber spielt als trainiert“. Somit gebe es die postwendende Gelegenheit, sich die am Sonntag gegen Grafing II „unverdient verlorenen Punkte“ zurück zu holen.

Dabei müssen die Gäste nicht nur auf ihren Kapitän Peter Hoyer verzichten, der nach einer Meniskus-OP auf Krücken unterwegs ist. Auch Alexander Kohlbeck fällt lange aus. Er hatte sich in Grafing verletzt, wurde noch am Sonntag operiert. Diagnose: Knöchelbruch und gerissenes Syndesmoseband. Dennoch setzt Lehner auf eine offensiv angelegte Spielweise. „Wir brauchen schließlich noch einiges an Punkten, um die Klasse zu halten.“

Gleiches gilt für die Gastgeber, deren Nöte seit Sonntag und dem knappen 1:0-Erfolg über Arcadia Messestadt ein wenig gelindert sind. Sieben Zähler liegen derzeit zwischen dem Team von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer und dem ersten Abstiegsplatz. Nicht gerade ein solides Polster. Und im Derby fehlen mit Lukas Demmel (hat sich im Grafing-Spiel verletzt) und Antonios Bellos (Augen-OP) zwei Spieler aus, die wichtig für das Brucker Spiel sind. Dennoch sei die Motivation hoch. Eben Derbytime. (Wolfgang Herfort)