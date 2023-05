Absteiger TSV Moosach: „Gallisches Dorf“ auf Identitätssuche

Von: Julian Betzl

Teilen

Der TSVM gilt seit der Niederlage gegen den TSV Ebersberg II als sicherer Absteiger. © SRO EBERSBERG

Seit Sonntagnachmittag und der 1:2-Niederlage steht der Abstieg des TSV Moosach aus der A-Klasse 6 fest. Für den Neustart rückt nun die Jugend in den Fokus.

Moosach – An sonnigen Heimspieltagen ist das Sportgelände an der Münchener Straße eine sichere Bank für Fußballfans und Ausflügler. Der liebevoll gepflegte Rasen versprüht umrahmt von Hügeln, Wäldern und Maisfeld authentisch Amateurfußballromantik. Gekickt wurde über 20 Jahre lang auf konstant ordentlichem Kreisniveau oder höher.

Und um die passende Bewirtung muss man sich nie sorgen, der Nachwuchs hat reichlich Freifläche zum Toben und wenn nicht gerade die großen Nachbarschaftsderbys mit Bruck oder Grafing auf dem Spielplan stehen, findet sich zuverlässig eine Sitzschale mit Seitenblick auf die LED-Anzeigetafel.

Dieser modernisierte Spielstandsmelder ist eines der letzten heute noch sichtbaren Relikte einer Zeit des gefühlt unaufhaltsamen Aufschwungs, der sich letztlich als mitunter naiver Überschwang, und spätestens seit vergangenem Sonntagnachmittag als Anfang des sportlichen Untergangs herausstellte.

Das „gallische Dorf“ – Der Weg von der Landesliga in die B-Klasse

Zum Sommerstart 2017 feierten und inszenierten sich Moosachs Fußballer als „gallisches Dorf“, das es erstmals bis rauf in die Landesliga, als nun ranghöchster Fußball-Repräsentant im Landkreis geschafft hatte. Schon damals war Jürgen Werner Abteilungsleiter gewesen und einer der wenigen Funktionäre, dessen Amtszeit die Irrungen und Wirrungen des längst legendären Landesliga-Intermezzos überdauerte.

Wenn du keinen richtigen Unterbau hast, wird‘s auch in der B-Klasse schwierig.

Dem sportlichen Abstieg über die Relegation folgte die Auflösung der Mannschaft sowie der Vorstandschaft. Werner und der neu gewählte TSV-Vorsitzende Boris Hagenhoff moderierten den „Neustart“ in der A-Klasse, in der man das Startrecht der Reservemannschaft übernahm.

Schon damals, 2018, wies Jürgen Werner auf einen Faktor hin, der im Ausnahmezustand des Erfolges am Spielfeldrand und an den Stammtischen im Ort lieber mal schnell abgewunken wurde. „Ohne den entsprechenden Unterbau in der Jugend können wir das nur mit auswärtigen Spielern stemmen.“

Als nun die 1:2-Niederlage gegen den TSV Ebersberg II – Tore: 0:1 Lukas Schedo (10.), 1:1 Kristijan Santic (31. Elfmeter), 1:2 Lukas Schmidmaier (76.) – den Abstieg in die B-Klasse am letzten Heimspieltag besiegelte, wollte Werner zwar nur vage in die unsichere Zukunft der Moosacher Kicker schauen.

Moosach möchte auf Jugend aufbauen – Saison muss abgehakt werden

So viel aber stand für ihn fest: „Wenn du keinen richtigen Unterbau hast, wird‘s auch in der B-Klasse schwierig. Wir sind schon in regem Austausch mit Jugendspielern, da geht heute einfach viel über Flüsterpost.“ Es wird den nächsten Neustart brauchen.

Übergangstrainer Stefan Möltner wird zu seinem Heimatverein Schleißheim zurückkehren, hinter vielen anderen Spielern aus dem Münchner Raum stehen Fragezeichen. „Die Jungs waren nach dem Spiel so geknickt, dass ich nicht so aggressiv wegen nächster Saison nachfragen wollte.“ Mal schauen, wer bleibt.

„Logisch ist man enttäuscht über diesen Abwärtstrend und ich werde jetzt selber ein paar Tage brauchen, um das zu verkraften“, sagte Jürgen Werner abschließend. „Aber mei, jetzt ist‘s halt passiert. Wie ein roter Faden hat es sich durch die letzten Spiele gezogen, dass die Kugel einfach nicht reingehen will. Da kann ich den Jungs gar nix absprechen.“

Lock-Argumente finanzieller oder sportlich hochklassiger Art hat der TSV Moosach für die Kaderplanung nicht mehr im Angebot. Stattdessen einen „neuen, jungen Spielertrainer“, den Jürgen Werner in den kommenden Wochen vorstellen werde. Und eben diese Moosacher Sportanlage, die authentischen Amateurfußball ausstrahlt. Nicht weniger, aber mittelfristig wohl auch nicht mehr.