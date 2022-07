TSV Moosach: Neucoach Tomic startet mit neun Neuen in erstem Testspiel

Von: Julian Betzl

Gibt die Kommandos in Moosach: Neucoach Nedeljko „Nedjo“ Tomic. kn © KN

Der neue Trainer des TSV Moosach Nedeljko „Nedjo“ Tomic ist mit einem souveränen Sieg gegen Haidhausen II in die Vorbereitung gestartet.

Moosach – Dem Zaungast am Trainingsplatz des TSV Moosach sticht in der Saisonvorbereitung sofort der neue Trainer ins Auge. Mit 1,95 Meter Körpergröße und Bodybuilderformat strahlt Nedeljko „Nedjo“ Tomic eine eher Fußballtrainer-untypische, physische Präsenz aus. Wohlgemerkt mit 45 Jahren. „Aber da täuscht das Trainingsshirt“, lacht TSV-Abteilungsleiter Jürgen Werner.„Nedjo macht kein Krafttraining, auch nicht mit den Spielern. Die haben in 90 Prozent der Trainingszeit den Ball am Fuß.“

TSV Moosach: Neutrainer Tomic als Moderator für den Umbruch

Tatsächlich kommt Tomic aus dem Bereich Fußball, nicht Kraftsport. In seiner sportlichen Vergangenheit hütete der Höhenkirchener und gebürtige Kroate sporadisch für Türkgücü München, den FC Aschheim und TSV Ottobrunn das Tor. Als Übungsleiter betreute er zuletzt den Kreisligisten Real Kreuth. Für Jürgen Werner war die Sache nach den ersten gemeinsamen Telefonaten schnell klar. Es sei auch überhaupt nicht einfach gewesen, jemanden zu finden, der den unvermeidlichen Personalumbruch im Sommer nicht nur moderieren, sondern vielmehr aktiv vorantreiben könne.

Schon Tomics Vorgänger, Günther Lehner, hatte in der vergangenen Spielzeit immer wieder die dünne Personaldecke beklagt, die nun nach den Abgängen der beiden Torhüter Thomas Hoffmann, (TSV Grasbrunn-Neukeferloh) und Michael Pohn (TSV Zorneding) sowie von Mijo Mihaljevic und Simon Autem (Ziele unbekannt) noch rissiger geworden war.

TSV Moosach: Abteilungsleiter Werner durchaus zufrieden im ersten Heimspiel

Folglich erlebten Jürgen Werner und Moosachs Vorstand Boris Hagenhoff eine ungewöhnlich arbeitsintensive Transferperiode. „Wir haben uns insgesamt mit 21 getroffen, ich habe viele Leute kennengelernt“, sagt Werner schmunzelnd.

Und weil seine Trainer-Neuverpflichtung scheinbar auch beim Netzwerken die Muskeln spielen lassen kann, vermeldete der TSV Moosach vor dem ersten Testspiel gleich neun Neuzugänge: Kristian Zirdum (21, Phönix München), Antonio Linardi (22, Nord Lerchenau III), Ivan Pisonic (27, SVN München II), Denis Saban (29, SVN München II), Stefan Möltner (32, Schleißheim II), Leon Krasniqi (18, JFG Mangfalltal), Mihael Vukovic (27, TSV 1860 München III), Felix Weidmann (22, TSV Ottobrunn II) und Kristijan Santic (31, TSV Trudering III). Im ersten Heimspiel gegen die SpVgg Haidhausen II gab praktisch die halbe Startelf ihr TSV-Debüt.

„Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so gut funktioniert“, war Jürgen Werner nicht nur von der 3:0-Pausenführung gegen den Kreisklassisten begeistert. Das Auftreten und die Kommunikation untereinander geben dem Abteilungschef nach einer Zittersaison Hoffnung, auf ruhigere, erfolgreichere Zeiten. Nachdem Weidmann (30.) und Santic (33.) ihre Einstandstreffer erzielt hatten, trugen sich mit Roger Alba Bataller (38.) und Bernhard Mäusl (83.) auch zwei „Ur-Moosacher“ in die Torschützenliste des 4:1-Erfolgs gegen Haidhausen ein.

TSV Moosach: Großer Schwung neuer Spieler für Tomic-Elf

Dass ein kräftiger Schwung neuer Spieler, vorwiegend aus dem Münchner Raum, in vielen Köpfen Parallelen zum bislang erfolgreichsten Fußballkapitel in der Moosacher Vereinshistorie herstellt, das vor gerade einmal vier Jahren im krachenden Fiasko endete, ist Jürgen Werner bewusst. „Es geht aber einfach nicht anders, wenn wir eine Saison ordentlich zu Ende bringen wollen.“ Unter den einstigen Vormarsch von der Kreisklasse bis in die Landesliga habe er einen Schlussstrich gezogen. „Diese aufregende Zeit und die tollen Charaktere, die ich dabei kennenlernen durfte, möchte ich aber nicht missen.“

Solange der Unterbau im Jugendbereich nicht unerwartet an Masse zulegt, werde man sich für den „Neuaufbau“ mindestens mittelfristig mit „auswärtigen Spielern behelfen, deren Chemie mit den Moosachern übereinstimmt“. Diese Verbindungen auszuformen und zu stärken, wird für „Nedjo“ Tomic in den kommenden Trainingswochen ein besonderer Kraftakt werden.

Moosach: Vukovic, Bataller, Hauser, Zirdum, Pisonic, Holzwart, Santic, Mäusl, Stürzer, Kamara, Weidmann; Krasniqi, Traore, Möltner, Linardi, Steinbrück. (Julian Betzl)