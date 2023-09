„Eine echte Herausforderung“ – TSV Oberpframmern auch gegen TSV Zorneding in Personalnot

Teilen

Gute Volleyball-Bewegungsansätze waren in Ebersberg bei Pframmerns Co-Trainer (li.) Florian Lechner für Torwart Ludwig Huber und (re.) Tobias Leidl zu beobachten. Gute Ergebnisansätze wären ihnen gegen Zorneding lieber. f:c.riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Wenn der TSV Oberpframmern am Freitagabend (20 Uhr) den TSV Zorneding empfängt, sind auf beiden Reservebänken noch jede Menge Plätze frei.

Oberpframmern – „Ich gehe davon aus, dass ich nicht spiele.“ Mit einem Augenzwinkern begleitet Oberpframmerns Pressesprecher Michael Huber die Frage nach einer eventuellen Wiederholung seines Einsatzes für die erste Mannschaft. „Normalerweise sollten wir genug Spieler sein.“ Sicher fehlen wird aber im Heimspiel am Freitagabend, um 20 Uhr, gegen den TSV Zorneding Trainer Emanuel Lutz, der sich im „wohlverdienten“ Urlaub befindet und erst in der nächsten Auswärtspartie bei Phönix München wieder an der Seitenlinie stehen wird.

In dieser Zeit avanciert Florian Lechner vom Co-Trainer zum verantwortlichen Coach. Zusammen mit seinem Bruder Stefan, der als Polizist nach seiner „Klima-Kleber-Verspätung“ zuletzt nun wieder von Beginn an zur Verfügung steht. Gegen Zorneding erwartet Huber „eine echte Herausforderung, wie wir annehmen.“

TSV Oberpframmern verliert deutlich in Ebersberg

Der Kontrahent verfüge über eine junge, kernige Truppe, die zudem gleich als Aufsteiger im letzten Jahr eine gute Endplatzierung erreicht habe. Exakt den dritten Rang, um der genauen Statistik Genüge zu tun.

In Ebersberg sah der Pressesprecher seine Oberfprammerner etwas unter Wert geschlagen. Nach dem 1:2 sei der Ausgleich nahe gewesen, doch das 3:1 und die Regenpause erweisen sich schließlich als Genickbrecher. „Das vierte und fünfte Tor zähle ich dann nicht mehr.“

Auch den TSV Zorneding plagen Personalprobleme

Mit einem für ihn im Gegensatz zu fast allen anderen Landkreisvereinen eigentlich bekannten Problem, schlägt sich derzeit Zornedings Trainer Sascha Bergmann herum. „Ich habe tatsächlich grade acht bis zwölf Leute momentan im Training.“ Personell auf dem Zahnfleisch daher zu kommen mag für Oberpframmern eher der Normalzustand sein, für Zorneding ist dies angesichts des üppigen Kaders und drei Herrenteams eher ungewöhnlich.

„Das wird sich erst Mitte September normalisieren“, hofft der Zornedinger Coach auf die baldige Rückkehr einiger Kaderspieler. Mit dem erzielten Punkt in der ersten Partie beim ATSV Kirchseeon zeigte sich Bergmann zufrieden. „Wir wollen auch in Oberpframmern punkten, egal wie viele Spieler fehlen.“

Aber er stuft die Pframmerner auch als „unangenehmen Gegner“ ein. „Mal sehen, was wir erreichen.“ Für Zorneding bedeutet Oberfprammern gleich das zweite Landkreisderby im zweiten Spiel. In dieser Hinsicht meint es der Spielplan sehr einseitig mit der Bergmann-Elf: Vier der fünf Duelle mit den Landkreisrivalen finden gleich an den ersten fünf Spieltagen statt. (Christian Scharl)