Der TSV Oberpframmern wird 70

Kleine Feier für kleines Jubiläum

von Wolfgang Herfort schließen

Das exakte Geburtstagsdatum liegt zwar schon ein paar Tage zurück, gefeiert wird aber erst am heutigen Freitag. 70 Jahre

70 JahreTSV Oberpframmern

Nach dem es kein rundes Jubiläum ist, sondern „nur der 70.“, gibt sich der TSV Oberpframmern mit seinen 13 Abteilungen mit einem vergleichsweise kleinen Rahmen zufrieden. „Es reicht doch, wenn Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins zusammen kommen und dieses Ereignis feiern“, gibt sich Bürgermeister Andreas Lutz, zugleich Vorsitzender des TSV Oberpframmern, bescheiden. „Große Sprünge machen wir wieder beim 75.“, kündigte er an.

Stilvoll will man das Jubiläum dennoch begehen. Dazu gehört der Festgottesdienst, der heute um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas stattfinden wird. Dort will man der verstorbenen Vereinsmitglieder in besonderer Weise gedenken. Anschließend geht es im Festzug, zu dem die Abordnungen sämtlicher Ortsvereine erwartet werden, Richtung Mehrzweckhalle, wo ein gemeinsames Abendessen stattfinden wird. Nicht fehlen dürfen die Ansprachen der Gratulanten und Honoratioren sowie einige Ehrungen. Im Anschluss an diesen offiziellen Teil folgt der gemütliche Part, den die Pframminger Musi musikalisch untermalen wird.

Sportlich wird es dann am Samstag, 6. Juli, wenn die Fußball-Jugend ihr Können zeigen darf. Drei Turniere stehen an. Es startet die F-Jugend um 9.30 Uhr. Ab 10 Uhr gehört die Aufmerksamkeit den D-Junioren, ehe die Duelle der E-Jugendlichen (Start 13.30 Uhr) den Tag beenden werden. Der Sonntag, 7. Juli, gehört dann nicht nur der Jugend, sondern zugleich dem Frauenfußball. Die Super-Minis der Pframmerner G-Jugend treten um 10 Uhr zu ihren Duellen an. Ab 11 Uhr folgen die Spiele der C-Jugend.

Am Nachmittag bekommen die Besucher in Oberpframmern hochklassigen Frauenfußball geboten. So treten um 13.45 Uhr die U17-Spielerinnen des FC Forstern, die in der Landesliga spielen, gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg an.

Auch für kritische Geister dürfte die Partie, die um 15.30 Uhr folgt, einiges zu bieten haben. Die Frauen des FC Forstern (Regionalliga Süd) messen ihr Können mit dem österreichischen Bundesligisten FC Bergheim (Salzburg). Eintritt frei, für Verpflegung ist hinreichend gesorgt.