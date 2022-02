TSV Oberpframmern II trainiert wieder: Sehnsucht nach dem ersten Saisonsieg

Trainer Daniel Silbereisen und der TSV Oberpframmern II sind wieder im Training. © TSV Oberpframmern

Der TSV Oberpframmern II wartet in der A-Klasse 6 noch auf den ersten Sieg. Abteilungsleiter Benedikt Fürst glaubt, dass mit dem ersten Dreier der Knoten platzen kann.

Oberpframmern – Eine Woche später als die Kreisliga-Truppe hat Pframmerns Reserve unter Trainer Daniel Silbereisen den Trainingsbetrieb aufgenommen. „Bei der Zweiten starten ja auch die Punktspiele eine Woche später“, erklärt TSVO-Abteilungsleiter Benedikt Fürst zudem. Und das ohne Abgänge. Neuzugänge seien ebenso wenig bekannt. Dabei dürfte Daniel Silbereisen ohnehin die Rückkehr seines Stammpersonals als einen ganzen Schwall an Verstärkung betrachten.

Schließlich griffen die Personalprobleme der Ersten in der Hinrunde regelmäßig in großem Umfang auf den Reservekader über, was sicherlich der Hauptgrund dafür ist, dass die Silbereisen-Elf nach 13 Partien weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Bis zu 14 seiner eingeplanten Kicker habe Silbereisen während der gesamten Vorrunde regelmäßig nach oben weiterreichen und die Folgen der 15-Tage-Regel in Kauf nehmen müssen, erinnert sich Fürst. „Diese Regel hat ja grundsätzlich ihre Berechtigung, nur tut sie in dieser Ausnahmesituation gerade den kleinen Vereinen besonders weh.“

„Als Dorfverein, der kein Geld zahlt, spielen wir eben dort, wo wir hinsteigen, wenn es mit unseren Möglichkeiten nicht anders geht.“

Sollte sich die Personalsituation in beiden Pframmerner Mannschaften künftig normalisieren, glaubt Benedikt Fürst durchaus daran, die Rote Laterne in der A-Klasse 6 schon bald loswerden zu können. Die Normalität als Rettungsanker. „Je schneller wir den ersten Sieg holen, desto schneller verbessert sich auch die Gesamtsituation.“ Gleichwohl werde man den Klassenerhalt „nicht mit aller Gewalt übers Knie brechen“ können.

„Als Dorfverein, der kein Geld zahlt, spielen wir eben dort, wo wir hinsteigen, wenn es mit unseren Möglichkeiten nicht anders geht. Natürlich spielen wir nicht, um zu verlieren. Aber dass es eine schwierige Saison wird, war uns von vornherein klar.“ Das bislang einzige fixierte Testspiel der TSVO-Reserve ist für Samstag, 19. Februar (13.30 Uhr) beim Putzbrunner SV II vereinbart. Weitere Vorbereitungsspiele sollen kurzfristig vereinbart werden. (Juilian Betzl)