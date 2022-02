TSV Oberpframmern: Manu Lutz glaubt an die Qualität seiner Truppe - „Werden nicht absteigen“

Von: Wolfgang Herfort

Erfolgreich gaben die Pframmerner (r. Daniel Esterl) im Testspiel beim SC Baldham-Vaterstetten (l. Adrian Joszt) Gas. Beim Bezirksligisten gelang ein 3:3. © stefan rossmann

Wirft man einen Blick auf die bislang in der Kreisliga 3 absolvierten Spiele, dann kann der TSV Oberpframmern mit Fug und Recht behaupten, es kann nur besser werden.

Oberpframmern – Was weniger an der mageren Bilanz von 15 Punkten aus 14 Spielen liegt. Es war vielmehr die Verknüpfung aus einer Verletzungsmisere und einigen skurrilen Spielausgängen und Gegentoren, die Spielertrainer Manu Lutz und sein Team bis auf Rang zwölf, einem Relegationsplatz, abstürzen ließen.

Vom Fast-Aufsteiger der vergangenen Runde zum Beinahe-Absteiger der laufenden Spielzeit?

TSV Oberpframmern: Florian Lechner gibt nach zwei Jahren Pause sein Comeback

„Schmarrn – weder noch“, kommentiert Lutz die Frage. „Wir sind weder aufgestiegen, noch werden wir absteigen. Dafür ist die Qualität, die in der Mannschaft steckt, zu hoch. Aber keine Frage, wir müssen was tun, die Tabelle lügt ja nicht.“

Hilfreich könnte dabei Winter-Neuzugang Florian Lechner sein, der gestern seinen 30. Geburtstag feierte. „Wunderdinge darf man von ihm aber nicht erwarten“, dämpft Manu Lutz alle euphorischen Vorschusslorbeeren. „Für ihn ist es wichtig, zurück auf dem Platz zu sein, sich langsam ’reinzufinden. Zwei Jahre Pause schüttelt man nicht von heute auf morgen ab.“ Dass der Ex-Baldhamer, der bereits als Pframmerner Stadionsprecher Qualitäten offenbarte, mit seinem Können und seiner Bezirksligaerfahrung eine Verstärkung sein wird, konnte Lutz nur bestätigen.

Auch Lechner soll sich bis zum 4. März, wenn es in Ottobrunn wieder um Punkte geht, in der neuen Umgebung eingewöhnt haben. Ein übriges soll das Trainingslager bringen, das der TSV Oberpframmern vom 23. bis 27. Februar in Kroatien beziehen wird. Angst vor Corona haben Lutz und seine Mitstreiter nicht: „Das haben wir 2020 von dort mitgebracht, jetzt liefern wir es dort wieder ab“, sagt er scherzhaft.

TSV Oberpframmern: Michael Huber fehlt nach Kreuzbandriss

Die ungewohnte Personalsituation wie beim Testspiel in Baldham (3:3) mit 16 Spielern sowie zwei Torhütern antreten zu können, ist aus Lutzs Sicht nicht nur ein Luxus-, sondern auch textiles „Problem“. „Wir haben doch gar keinen Trikotsatz über die Nummer 14 hinaus. Und selbst die hat schon Staub angesetzt.“

Einzig das Fehlen von Michael Huber nach dessen Kreuzbandriss „schmerzt heftig. Das ganze Spiel war auf ihn und seine Schnelligkeit ausgerichtet. Ihn hat man immer anspielen können und dann ging’s ab.“ Der Pframmerner Spielertrainer weiß aber noch einige „Rohdiamanten“ in seinem Kader. „Dass bei Daniel Esterl und Felix Kronester noch keiner angeklopft hat, wundert mich, ehrlich gesagt.“ Ihnen traut Manu Lutz noch große Entwicklungsschritte zu. „Am liebsten natürlich bei uns in Pframmern.“ (Wolfgang Herfort)

Vorbereitungsspiele

SC Baldham.Vat. - TSVO 3:3

Sa., 5. Feb., beim SV Lohhof (14.30 Uhr); So., 6. Feb., beim FC Perlach (13.30 Uhr); Sa., 12. Feb., beim TSV Egmating (15 Uhr).