„Mit voller Kapelle“: TSV Oberpframmern macht den Punktspielstart

Von: Wolfgang Herfort

Seine Tore sollen helfen, den Klassenerhalt zu sichern: Pframmerns Daniel Esterl. © sro

Der TSV Oberpframmern eröffnet am Freitag, 20 Uhr, mit dem Kreisliga-Auswärtsspiel beim TSV Ottobrunn die Frühjahrsrunde. Mit einem ganz neuen Gefühl für Spielertrainer Manu Lutz.

Pframmern – „Ungewohnte Uhrzeit, ungewohnter Wochentag, und ich freu’ mich trotzdem drauf“, sagt Lutz. Grund dafür ist ein Umstand, den er seit langer Zeit nicht mehr erlebt hat. „Wir können mit voller Kapelle antreten“, jubelt der 38-Jährige, um sich postwendend selber einzubremsen: „Wer weiß, was bis zum Anpfiff passiert.“

Angesichts des alarmierenden Tabellenstands – Pframmern rangiert mit 15 Punkten auf Rang 14 und damit auf einem Relegationsplatz – „wäre ein Sieg ein guter Anfang“. Von Abstiegsgefahr will der Pframmerner indes nicht sprechen. „Ich will keinen unnötigen Druck aufbauen, es bleiben so viele Spiele, um da hinten raus zu kommen.“

Was Lutz vorschwebt, ist das „Minimalziel, eine bessere Rückrunde zu spielen. Was nicht schwer fallen sollte.“ Immer unter der Voraussetzung, „das (Verletzungs-)Pech holt uns nicht wieder ein“. Dann könne man den Beweis antreten, weit besser zu sein, als es der Tabellenstand ausdrückt. Lutz träumt von einer „konstant guten Leistung“ in den kommenden Wochen und Monaten. Allerdings müsse dazu eine Baustelle beseitigt werden: die Defensiv-Schwäche. „Wir müssen die Flut an individuellen Fehlern und die daraus resultierenden Gegentore einstellen, sonst wird’s schwierig“, sagt Manu Lutz.

Obwohl er mit seinen Pframmernern frühzeitig mit der Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen hat, hätte der Spielertrainer nichts dagegen, wenn es erst in 14 Tagen wieder um Punkte gehen würde. „Dann könnte man die eine oder andere Unsicherheit noch ausmerzen.“

Doch auch so wird sich Pframmerns Coach heute mit einer ungewohnten Situation befassen (müssen). „Ich werde wohl einige Spieler zuhause lassen müssen.“ Wann das zuletzt der Fall gewesen sei? „Keine Ahnung! Nicht im letzten Jahrhundert.“