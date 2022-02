TSV Oberpframmern: Abwehr wie ein Sieb - „Wir hauen uns die Dinger ja quasi selber rein“

Von: Wolfgang Herfort

Beim TSV Oberpframmern hapert es noch in der Defensive. © Christian Riedel

Ein einziger Blick genügt und es ist klar, woran es derzeit noch beim Kreisligisten TSV Oberpframmern hapert: die Abwehr verdient ihren Namen nur bedingt.

Oberpframmern – Zwei Vorbereitungspartien bestritt die Elf um Spielertrainer Manu Lutz am Wochenende. Beim SV Lohhof (Kreisliga 1) verlor Pframmern mit 3:4, das Duell beim FC Perlach (Kreisklasse 5) endete mit 5:5.

Bemerkenswert: Pframmern ging jeweils auf des Gegners Platz in Führung. „Die erste Halbzeit in Lohhof war hervorragend“, lobte Lutz sein Team. Doch dann seien die alten Defensivprobleme wieder offenbar geworden: „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.“ Wobei weniger die Gegner so kaltschnäuzig vor dem Pframmerner Kasten seien. „Wir hauen uns die Dinger ja quasi selber rein, und ich weiß nicht, wie ich es abstellen kann“, so Manu Lutz, mit ein wenig Verzweiflung in der Stimme.

Besonders übel stieß ihm das Ergebnis in Perlach auf: „Gegen einen Kreisklassisten, der noch nicht einmal besonders gut war, darfst nicht fünf Stück kassieren.“ Hoffnung macht, dass Keeper Max Krötz sein berufliches Hamburg-Gastspiel beendet hat und ab sofort wieder im Pframmerner Kasten steht. „Seine zweijährige Pause merkt man, aber das gibt sich“, ist Manu Lutz zuversichtlich. (Wolfgang Herfort)

SV Lohhof – TSV Oberpframmern 4:3 (2:1)

Tore: 0:1 (26.) Daniel Esterl, 1:1 (31.) Tobias Handra, 2:1 (42.) Daniel Suck, 3:1 (56.) Philipp Scheuerer, 3:2 Benedikt Fürst (68.), 3:3 (72.) Benedikt Fürst, 4:3 Jason Deck.

Pframmern: Max Krötz, Ma. Niedermaier, Viktor Pommer, Tobias Lutz, Georg Huber, Florian Lechner, Manuel Lutz, Daniel Esterl, Julian Teschauer, Felix Kronester, Florian Köster – Max Roettinger, Benedikt Fürst, Daniel Niedermaier.

FC Perlach – TSV Oberpframmern 5:5 (3:2)

Tore: 0:1 (17.) Viktor Pommer, 0:2 (27.) Benedikt Fürst, 1:2 (28.) Kristian Nielsen, 2:2 (33.) Frederik Egebaek, 3:2 (37.) Robin Yüncü, 4:2 (50.), 5:2 (66.) Nielsen, 5:3 (76.) Daniel Esterl, 5:4 (77.) Florian Köster, 5:5 (88.) Daniel Esterl.

Pframmern: Krötz, M. + Fl. + D. Niedermaier, Pommer, G. Huber, Lechner, Kotter, Fürst, Fe. Kronester, Köster – T. Lutz, Esterl, E. Lutz, Teschauer, Wagner.